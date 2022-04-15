Из-за неудач в войне против Украины РФ может применить тактические или малые ядерные боеприпасы – глава ЦРУ

В то же время Бернс отметил, что у него нет информации о развертывании российских войск или перемещении вооружений, которые указывали бы на такие планы.

По словам главы ЦРУ, администрация президента США Джо Байдена серьезно относится к угрозе применения РФ ядерного оружия, "учитывая возможное отчаяние президента Путина и российского руководства, если принимать во внимание военные неудачи, с которыми они столкнулись" после нападения на Украину 24 февраля.

Спикер Путина Дмитрий Песков сообщил 29 марта, что любой исход войны в Украине – не повод для применения ядерного оружия РФ.