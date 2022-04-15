Из-за неудач в войне против Украины РФ может применить тактические или малые ядерные боеприпасы – глава ЦРУ

В то же время Бернс отметил, что у него нет информации о развертывании российских войск или перемещении вооружений, которые указывали бы на такие планы.
По словам главы ЦРУ, администрация президента США Джо Байдена серьезно относится к угрозе применения РФ ядерного оружия, "учитывая возможное отчаяние президента Путина и российского руководства, если принимать во внимание военные неудачи, с которыми они столкнулись" после нападения на Украину 24 февраля.
Спикер Путина Дмитрий Песков сообщил 29 марта, что любой исход войны в Украине – не повод для применения ядерного оружия РФ.
В конце февраля 2022 года, вскоре после вторжения России в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Глава Кремля объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.
США осудили решение Путина. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент РФ "создает несуществующие угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию". В Пентагоне считают, что если Украина продолжит успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.
Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.
Замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 27 марта, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях: когда по ее территории был нанесен удар с использованием средств ядерного поражения; при любом другом применении ядерного оружия против России или ее союзников; при посягательстве на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания были парализованы; когда есть акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны.