"Последний козырь России". В Минобороны Украины заявили, что сейчас нет признаков возможного применения РФ ядерного оружия

Об этом 15 апреля на брифинге, опубликованном на YouTube-канале UkraineMediaCentre Kyiv, сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Ядерное оружие – это так называемый последний козырь РФ. На данный момент мы не видим признаков того, что Россия может применить это оружие. Таких данных нет у нашей разведки. Наши иностранные партнеры и иностранные разведки, с которыми у нас есть сотрудничество и обмен информацией, также пока что этого не подтверждают, – сказал Мотузяник. – Но при любых обстоятельствах мы должны быть готовы к любому развитию ситуации, в том числе к, возможно, и такому очень негативному прецеденту. По состоянию на сейчас мы не прогнозируем этого".

Возможность применения РФ тактического или малого ядерного боеприпаса, если президент России Владимир Путин придет в отчаяние от того, что не смог одержать хоть какое-то подобие победы в войне против Украины, не исключил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Уильям Бернс.

По словам главы ЦРУ, администрация президента США Джо Байдена серьезно относится к угрозе применения РФ ядерного оружия, "учитывая возможное отчаяние президента Путина и российского руководства, если принимать во внимание военные неудачи, с которыми они столкнулись" после нападения на Украину 24 февраля.

В то же время Бернс отметил, что у него нет информации о развертывании российских войск или перемещении вооружений, которые указывали бы на такие планы.

Спикер Путина Дмитрий Песков сообщил 29 марта, что любой исход войны в Украине – не повод для применения ядерного оружия РФ.