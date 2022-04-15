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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Последний козырь России". В Минобороны Украины заявили, что сейчас нет признаков возможного применения РФ ядерного оружия

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Минобороны Украины пока не прогнозирует применения РФ ядерного оружия, отметил Мотузяник
Минобороны Украины пока не прогнозирует применения РФ ядерного оружия, отметил Мотузяник
Фото: UkraineMediaCentre Kyiv / Facebook

Украина и ее иностранные партнеры пока не видят признаков возможного применения РФ ядерного оружия против Украинского государства.

Об этом 15 апреля на брифинге, опубликованном на YouTube-канале UkraineMediaCentre Kyiv, сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Ядерное оружие – это так называемый последний козырь РФ. На данный момент мы не видим признаков того, что Россия может применить это оружие. Таких данных нет у нашей разведки. Наши иностранные партнеры и иностранные разведки, с которыми у нас есть сотрудничество и обмен информацией, также пока что этого не подтверждают, – сказал Мотузяник. – Но при любых обстоятельствах мы должны быть готовы к любому развитию ситуации, в том числе к, возможно, и такому очень негативному прецеденту. По состоянию на сейчас мы не прогнозируем этого".

Возможность применения РФ тактического или малого ядерного боеприпаса, если президент России Владимир Путин придет в отчаяние от того, что не смог одержать хоть какое-то подобие победы в войне против Украины, не исключил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Уильям Бернс.

По словам главы ЦРУ, администрация президента США Джо Байдена серьезно относится к угрозе применения РФ ядерного оружия, "учитывая возможное отчаяние президента Путина и российского руководства, если принимать во внимание военные неудачи, с которыми они столкнулись" после нападения на Украину 24 февраля.

В то же время Бернс отметил, что у него нет информации о развертывании российских войск или перемещении вооружений, которые указывали бы на такие планы.

Спикер Путина Дмитрий Песков сообщил 29 марта, что любой исход войны в Украине – не повод для применения ядерного оружия РФ.

Контекст:

В конце февраля 2022 года, вскоре после вторжения России в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Глава Кремля объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

США осудили решение Путина. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент РФ "создает несуществующие угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию". В Пентагоне считают, что, если Украина продолжит успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.

Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.

Замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 27 марта, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях: когда по ее территории был нанесен удар с использованием средств ядерного поражения; при любом другом применении ядерного оружия против России или ее союзников; при посягательстве на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания были парализованы; когда есть акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны.

Теги: Россия, Украина, ядерное оружие, агрессия, угрозы, вторжение, Минобороны, Александр Мотузяник, война России против Украины, брифинг
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