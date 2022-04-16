Оккупанты задержали одного из главарей боевиков "ДНР" Басурина. Он раскрыл планы РФ применить химическое оружие в Мариуполе – разведка

"Установлено, что после общения с сотрудниками ФСБ в неизвестном направлении вывезен Эдуард Басурин, "заместитель командующего корпуса минобороны "ДНР". Расправу над ним связывают с неосторожным заявлением, раскрывшим планы РФ применить химическое оружие против украинских защитников Мариуполя", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

11 апреля Басурин, говоря о захвате "Азовстали", заявил, что брать его штурмом "смысла не имеет", а нужно "обратиться к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор".

Вечером 11 апреля полк "Азов", который защищает Мариуполь, заявил, что российские оккупанты применили в городе неизвестное отравляющее вещество, которое было сброшено с вражеского БПЛА. У пострадавших наблюдаются дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром.

В минобороны США, комментируя сообщение о химатаке на Мариуполь, заявили, что применение Россией химического оружия означало бы эскалацию конфликта и стало бы "вызовом для НАТО". В Пентагоне отметили, что проверяют эту информацию.

Замминистра обороны Анна Маляр 12 апреля заявила, что Украина проверяет информацию о возможном применении оккупантами химического оружия. "Можем предварительно говорить, есть предположение, что это скорее фосфорные боеприпасы. Окончательная официальная информация будет позже", – уточнила она.

В "Азове" 12 апреля отметили, что "контакт гражданских лиц с веществом был минимальным, так как эпицентр поражения находился на определенном расстоянии от места нахождения людей". Пострадали несколько гражданских (их число не уточнялось) и трое военнослужащих.