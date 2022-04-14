Россия обстреляла населенные пункты в Сумской и Черниговской областях, нанесла ракетный удар в районе Городни

По предварительным данным украинских военных, по Черниговской области РФ нанесла удар "Точкой-У" Фото: Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North” / Facebook

По предварительным данным, удар был нанесен из ракетного комплекса "Точка-У".

Также обстрелу подверглись пограничные населенные пункты Сумской области, рассказал глава областной государственной (военной) администрации Дмитрий Живицкий в эфире национального телемарафона, который транслирует в том числе канал "Рада".

По данным Живицкого, обстрел оккупанты вели из артиллерии или минометов.

"Были сброшены 120-миллиметровые мины, повреждены частные дома. Одна мина разрушила частный дом, прямо залетела в дом к людям. Это за последние 10 дней первая серьезная провокация со стороны россиян, когда они обстреляли со своей территории наши пограничные населенные пункты", – сказал он.

В Telegram Живицкий написал, что обстрелян был поселок Великая Писаревка.

О погибших и раненых не сообщается.

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