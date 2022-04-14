В Госпогранслужбе Украины сообщили об обстрелах с территории РФ в Черниговской области

Об этом в Facebook сообщил глава Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Сергей Дейнеко.

"Вчера в Черниговской области фиксировался огонь из гранатометов и стрелкового оружия, которые открывали рашисты со стороны своего пункта пропуска "Погар", – написал он.

Контекст:

Оккупанты атаковали Черниговскую область с самого начала полномасштабной войны (24 февраля), в частности обстрелам подвергся облцентр региона. Военные РФ сбрасывали на Чернигов авиабомбы, вели артиллерийский огонь. Армия РФ уничтожала мирное население, говорил мэр города Владислав Атрошенко.

В Генштабе ВСУ сообщили 2 апреля, что основная часть российских войск, блокирующих Чернигов, готовится к уходу на территорию РФ.

3 апреля в Генштабе ВСУ заявили, что на северском направлении оккупанты завершили отвод подразделений Центрального военного округа в Россию.