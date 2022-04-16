Из-за вторжения в Украину Россия перенесла ротацию своих военных в Сирии – Генштаб ВСУ

"Из-за ведения боевых действий на территории Украины перенесена ротация подразделений 68-й общевойсковой армии Восточного военного округа в Сирийской Арабской Республике", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, российские оккупанты пытаются решить проблему с пополнением своей армии.

"Военкоматы Центрального военного округа вооруженных сил Российской Федерации агитируют находящихся в запасе военнообязанных к подписанию краткосрочных контрактов сроком от трех месяцев до одного года", – рассказали в Генштабе ВСУ.

Там также отметили снижение уровня морально-психологического состояния действующих на донецком направлении подразделений 1-го армейского корпуса оккупантов.

"Это связано с большими потерями подразделений, пополнение которых произошло за счет мобилизованных", – объяснил Генштаб.

Война России против Украины. Главное (обновляется)