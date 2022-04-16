Из-за вторжения в Украину Россия перенесла ротацию своих военных в Сирии – Генштаб ВСУ

"Из-за ведения боевых действий на территории Украины перенесена ротация подразделений 68-й общевойсковой армии Восточного военного округа в Сирийской Арабской Республике", – говорится в сообщении.
По данным украинских военных, российские оккупанты пытаются решить проблему с пополнением своей армии.
"Военкоматы Центрального военного округа вооруженных сил Российской Федерации агитируют находящихся в запасе военнообязанных к подписанию краткосрочных контрактов сроком от трех месяцев до одного года", – рассказали в Генштабе ВСУ.
Там также отметили снижение уровня морально-психологического состояния действующих на донецком направлении подразделений 1-го армейского корпуса оккупантов.
"Это связано с большими потерями подразделений, пополнение которых произошло за счет мобилизованных", – объяснил Генштаб.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
19 марта в Генштабе ВСУ говорили, что Россия может начать открытую мобилизацию для продолжения затяжной войны против Украины. Причина – большие потери личного состава за время масштабной войны, которую РФ начала в Украине 24 февраля.
Из-за нехватки резервов в России мобилизуют должников, алиментщиков и преступников, отмечала украинская разведка 22 марта.
4 апреля в ВСУ сообщили, что в РФ начали скрытую мобилизацию, во время которой военно-политическое руководство страны планирует привлечь 60 тыс. человек.
Контрактников для войны с Украиной российские военные ищут в том числе через сайты для трудоустройства и рекрутинговые агентства.
По состоянию на 16 апреля российская армия потеряла в Украине, по данным Генштаба ВСУ, около 20,1 тыс. человек личного состава.
В военном конфликте в Сирии, который начался в 2011 году, Россия поддерживает правительственные силы во главе с президентом Башаром Асадом.