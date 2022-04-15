В ОРЛО российские оккупанты используют школы в качестве госпиталей и складов для боеприпасов – Генштаб ВСУ

Оккупанты используют школы и их территории Фото: pixabay.com

"Оккупанты на временно занятых территориях продолжают ущемлять права граждан Украины. Нарушая правила ведения войны, диверсионно-разведывательные группы врага для проведения диверсий на территории Украины похищают или, угрожая физической расправой, забирают автомобильный транспорт и гражданскую одежду у местных жителей", – сказано в сообщении.

По данным украинских военных, россияне "с целью подавления сопротивления украинцев проводят фильтрационные мероприятия и поиск лиц, которые имели отношение к военной службе".

"Во временно занятых врагом районах Луганской области фиксируется использование зданий и близлежащих территорий общеобразовательных учреждений для обустройства дополнительных полевых госпиталей, мест размещения вооружения, боеприпасов и военной техники", – отметили в Генштабе.

Также в ВСУ рассказали, что в некоторых населенных пунктах оккупанты "пытаются имитировать выборы и незаконно назначать "органы местного самоуправления" из числа местных жителей, лояльных оккупационным властям".

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