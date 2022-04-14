В Беларуси людям сообщают, что украинские подразделения в любое время могут напасть на страну – Генштаб ВСУ

Отмечается, что белорусские военные продолжают усиленную защиту украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

По данным Генштаба, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжается принудительная мобилизация. В частности, в городе Горловка Донецкой области оккупанты совершают ежедневные обходы частных и многоквартирных кварталов.

Также сообщается, что российское командование поставило задачу мобилизовать 60–70 тыс. человек на территории так называемой ДНР. Однако указанные показатели были выполнены всего на 20%, отмечает Генштаб.

Оккупанты продолжают наносить систематические ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

Сохраняется постоянная угроза применения Россией ракетного вооружения по всей территории Украины, сообщают в Генштабе.

На донецком и таврическом направлениях оккупанты вели боевые действия в районах Славянска, Попасной и Курахово Донецкой области и в очередной раз пытались взять штурмом Мариуполь Донецкой области, однако успеха не имели. Бои в этом направлении продолжаются.

На территории Донецкой и Луганской областей украинской армией за прошлые сутки были отбиты восемь атак россиян, уничтожены танк, четыре единицы бронированной и шесть автомобильной техники, а также одна артиллерийская система.

Подразделениями зенитных ракетных войск Украины за предыдущие сутки были сбиты два вражеских истребителя.

Война России против Украины. Главное (обновляется)