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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Беларуси людям сообщают, что украинские подразделения в любое время могут напасть на страну – Генштаб ВСУ

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Сохраняется постоянная угроза применения Россией ракетного вооружения по всей территории Украины, сообщают в Генштабе
Сохраняется постоянная угроза применения Россией ракетного вооружения по всей территории Украины, сообщают в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На блокпостах в белорусском населенном пункте Холмич военная полиция вооруженных сил РФ и Беларуси проверяет у людей личные телефоны и сообщает, что украинская армия в любое время может совершить нападение на территорию Беларуси. Об этом 14 апреля сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что белорусские военные продолжают усиленную защиту украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

По данным Генштаба, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжается принудительная мобилизация. В частности, в городе Горловка Донецкой области оккупанты совершают ежедневные обходы частных и многоквартирных кварталов.

Также сообщается, что российское командование поставило задачу мобилизовать 60–70 тыс. человек на территории так называемой ДНР. Однако указанные показатели были выполнены всего на 20%, отмечает Генштаб.

Оккупанты продолжают наносить систематические ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

Сохраняется постоянная угроза применения Россией ракетного вооружения по всей территории Украины, сообщают в Генштабе.

На донецком и таврическом направлениях оккупанты вели боевые действия в районах Славянска, Попасной и Курахово Донецкой области и в очередной раз пытались взять штурмом Мариуполь Донецкой области, однако успеха не имели. Бои в этом направлении продолжаются.

На территории Донецкой и Луганской областей украинской армией за прошлые сутки были отбиты восемь атак россиян, уничтожены танк, четыре единицы бронированной и шесть автомобильной техники, а также одна артиллерийская система.

Подразделениями зенитных ракетных войск Украины за предыдущие сутки были сбиты два вражеских истребителя.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/294446282868457

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля, вторгшись в Украину по нескольким направлениям, российские оккупанты использовали в том числе территорию Беларуси.

Генштаб ВСУ 20 марта сообщил, что фиксирует признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. По информации замминистра обороны Украины Анны Маляр, белорусские военнослужащие не хотят воевать против Украины и готовы сдаваться в плен в случае их использования в ходе вторжения в Украину.

Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины сообщал 11 марта, что Беларусь разрешила РФ перевозить по своей железной дороге ракеты для систем "Град", "Смерч", "Точка-У" и "Искандер". "Белорусское общество должно требовать от власти запрета на передвижение по территории РБ военных эшелонов с техникой. Перевозящие российские боеприпасы также становятся участниками преступления", – подчеркнули в ЦПД при СНБО.

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