Президент Латвии призвал создать специальный суд или трибунал для расследования преступлений российской войны против Украины

По его словам, после посещения освобожденных от российских военных поселков под Киевом не остается никаких сомнений, что были совершены военные преступления.
Он отметил, что эти преступления уже начали расследовать, в том числе в Гааге, и главный прокурор Международного уголовного суда посетил Украину.
"Я хотел бы поддержать мысль, что необходимо сделать специальный суд или трибунал касательно преступления агрессии, потому что пока что нет такого международного суда, где можно было бы осудить такое преступление", – сказал президент Латвии.
Он напомнил о суде над бывшим президентом Югославии Слободаном Милошевичем, отметив необходимость создания аналогичного.
"Нужно создать такой специальный международный трибунал касательно российской войны против Украины", – сказал Левитс. Он подчеркнул, что все звенья – от заказчиков до исполнителей преступлений должны понести наказание.
Политик также напомнил, что сейчас Украине нужна помощь с оружием, и призвал, чтобы страны-члены НАТО помогали Украине эффективным вооружением.
"Я уже сказал, что Украина бьется за нас, и это наш долг – помочь Украине. Всеми средствами, всеми способами: оружием, чтобы Украина могла обороняться от врага. Мы в Латвии уже одну треть нашего годового военного бюджета в течение двух месяцев потратили на то, чтобы помочь Украине", – сказал он.
Президент Эстонии Алар Карис в ходе брифинга также сообщил, что Эстония уже предоставила Украине военную помощь в объеме трети своего оборонного бюджета.
Кроме того, Левитс заявил, что Латвия готова помочь Украине с экспортом зерновых, чтобы "поток пошел через латвийские порты".
Контекст:
Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН (International Court of Justice), потребовав привлечь Россию к ответственности за "искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". 7–8 марта в суде прошли первые слушания по иску Украины против РФ по делу об обвинениях в геноциде. Россия отказалась от участия в них.
16 марта Международный суд ООН обязал РФ немедленно прекратить войну в Украине. Российские власти отказались выполнять это решение.
Прокурор Международного уголовного суда (International Criminal Court) Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, и 3 марта сообщил о начале расследования.
В связи с вторжением России в Украину в МУС обратились более 40 стран.
Кроме того, 28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека, потребовав, среди прочего, в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Позднее суд распространил эти меры на все запросы по этому поводу частных лиц – включая, как разъясняла Верховная Рада, все будущие жалобы против РФ. Также суд потребовал от РФ безопасного прохода и гуманитарной помощи для мирных граждан.
15 марта ПАСЕ на экстренной сессии единогласно приняла резолюцию об исключении России из Совета Европы. В связи с этим Европейский суд по правам человека приостановил рассмотрение всех жалоб против Российской Федерации.