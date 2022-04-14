Президент Латвии призвал создать специальный суд или трибунал для расследования преступлений российской войны против Украины

Левитс: Мы в Латвии треть нашего годового военного бюджета потратили на то, чтобы помочь Украине Фото: EPA

По его словам, после посещения освобожденных от российских военных поселков под Киевом не остается никаких сомнений, что были совершены военные преступления.

Он отметил, что эти преступления уже начали расследовать, в том числе в Гааге, и главный прокурор Международного уголовного суда посетил Украину.

"Я хотел бы поддержать мысль, что необходимо сделать специальный суд или трибунал касательно преступления агрессии, потому что пока что нет такого международного суда, где можно было бы осудить такое преступление", – сказал президент Латвии.