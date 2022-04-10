Латвия в первый день новых санкций развернула на границе 152 фуры на российских и белорусских номерах

Он отметил, что есть ряд исключений из ограничений, но ни один из вернувшихся из-за границы 9 апреля грузовиков под них не подпадал.

Вайварс добавил, что водители грузовиков, прибывших на границу 9 апреля, не были проинформированы о вступивших в силу санкциях. Однако к 10 апреля информация до водителей дошла и количество грузовиков, прибывающих на границу, резко сократилось.