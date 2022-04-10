Закончился протест активистов, блокировавших грузовики на польско-белорусской границе

Протест завершился, так как в пятом пакете санкций ЕС против РФ были выполнены требования активистов: запрет на ввоз и транзит новых грузов автотранспортом из России и Беларуси на территорию Евросоюза.

Панченко поблагодарила польского премьер-министра Матеуша Моравецкого за содействие и призвала помочь польским предпринимателям. Она предложила разработать систему компенсаций для польских перевозчиков и сделать так, чтобы они больше не должны были ездить в Россию.

В то же время белорусские и российские водители, ожидавшие несколько дней в очереди, чтобы поехать в Беларусь, недовольны введенным против России пакетом санкций. Они жалуются, что с их зарплатой дома им "будет нечего есть".