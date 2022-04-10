Закончился протест активистов, блокировавших грузовики на польско-белорусской границе

Протест завершился, так как в пятом пакете санкций ЕС против РФ были выполнены требования активистов: запрет на ввоз и транзит новых грузов автотранспортом из России и Беларуси на территорию Евросоюза.
Панченко поблагодарила польского премьер-министра Матеуша Моравецкого за содействие и призвала помочь польским предпринимателям. Она предложила разработать систему компенсаций для польских перевозчиков и сделать так, чтобы они больше не должны были ездить в Россию.
В то же время белорусские и российские водители, ожидавшие несколько дней в очереди, чтобы поехать в Беларусь, недовольны введенным против России пакетом санкций. Они жалуются, что с их зарплатой дома им "будет нечего есть".
Польские и украинские активисты блокировали проезд фур с белорусскими и российскими номерами с середины марта. Так они хотели привлечь внимание к тому, что "торговля с Беларусью и Россией идет полным ходом" и добиться более жестких санкций.
8 апреля ЕС ввел пятый пакет санкций против РФ и Беларуси. Кроме запрета проезда транспорта, он включает эмбарго на поставки угля и "других видов твердого ископаемого топлива" из РФ в ЕС, запрет на экспорт в Россию передовых полупроводников и высокотехнологичной электроники, а также ограничения против 216 физлиц и 18 организаций.