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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Эстония уже предоставила Украине военную помощь в объеме трети своего оборонного бюджета – президент

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Эстония помогает Украине оружием
Эстония помогает Украине оружием
Фото: Estonian Embassy in Kyiv / Facebook (архив)

Президент Эстонии Алар Карис призвал усилить военную помощь Украине и предоставлять ей дополнительные вооружения. Об этом он сказал 13 апреля в Киеве на совместном брифинге с президентами Украины, Польши, Латвии и Литвы, видео которого опубликовал Офис президента Украины.

Он отметил, что европейские страны пытались прибегнуть к дипломатическим способам, чтобы предотвратить войну, но они не помогли, и теперь "говорят пушки".

"Я призываю, чтобы поступила дополнительная помощь оружием. Мы уже предоставили помощь в объеме одной трети нашего годового оборонного бюджета: военные самолеты, противовоздушная оборона, системы залпового огня и артиллерийские системы. Мы все должны рассматривать и противокорабельные средства, предоставляя их храбрым украинским военным", – сказал Карис.

Он подчеркнул, что Украина имеет право быть свободной и ей принадлежит место в европейской семье.

"К сожалению, стало понятно, что цель России – уничтожить Украину и украинскую нацию. Мы склоняемся перед каждой смертью, перед каждой потерей жизни, но война продолжается, еще далеко до конца", – добавил Карис.

По его словам, президент России Владимир Путин должен отступиться, "потому что не будет мира в Европе". 

"Надо отодвинуть российские войска на восток, как их отбросили от самого Киева", – подчеркнул эстонский президент.

Карис призвал надлежащим образом расследовать преступления российских военных в Украине и не оставить их без наказания.

"Мне не хватает слов. Все эти преступления надо как следует расследовать, и все те, кто принимает участие в санкциях, должны принять во внимание эти преступления. Убийства, пытки невиновных, незаконные типы вооружения – это не должно остаться безнаказанным", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По данным Центра оборонных инвестиций Эстонии на 6 апреля, Эстония уже предоставила Украине военную помощь на общую сумму €220 млн, сообщало агентство ERR. Поставки включали противотанковые орудия и мины, одноразовые противотанковые гранатометы, ручные гранаты, гаубицы, автоматы, боеприпасы малого калибра, беспилотники, тепловизоры, бронежилеты.

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

21 марта 13 стран подписали совместное заявление "О неотложной необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины". Они заявили о необходимости снабдить Украину противотанковым и противовоздушным оружием.

24 марта на внеочередном саммите НАТО, посвященном нападению России на Украину, принято решение и впредь оказывать всевозможную помощь и поддержку Украине для противостояния российскому вторжению.

31 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса будут продолжать поставлять Украине оружия столько, сколько будет нужно.


Теги: Эстония, вооружение, военная помощь, война России против Украины, Алар Карис
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