Эстония уже предоставила Украине военную помощь в объеме трети своего оборонного бюджета – президент

Он отметил, что европейские страны пытались прибегнуть к дипломатическим способам, чтобы предотвратить войну, но они не помогли, и теперь "говорят пушки".

"Я призываю, чтобы поступила дополнительная помощь оружием. Мы уже предоставили помощь в объеме одной трети нашего годового оборонного бюджета: военные самолеты, противовоздушная оборона, системы залпового огня и артиллерийские системы. Мы все должны рассматривать и противокорабельные средства, предоставляя их храбрым украинским военным", – сказал Карис.

Он подчеркнул, что Украина имеет право быть свободной и ей принадлежит место в европейской семье. "К сожалению, стало понятно, что цель России – уничтожить Украину и украинскую нацию. Мы склоняемся перед каждой смертью, перед каждой потерей жизни, но война продолжается, еще далеко до конца", – добавил Карис. По его словам, президент России Владимир Путин должен отступиться, "потому что не будет мира в Европе". "Надо отодвинуть российские войска на восток, как их отбросили от самого Киева", – подчеркнул эстонский президент. Карис призвал надлежащим образом расследовать преступления российских военных в Украине и не оставить их без наказания. "Мне не хватает слов. Все эти преступления надо как следует расследовать, и все те, кто принимает участие в санкциях, должны принять во внимание эти преступления. Убийства, пытки невиновных, незаконные типы вооружения – это не должно остаться безнаказанным", – заявил он. Война России против Украины. Главное (обновляется) По данным Центра оборонных инвестиций Эстонии на 6 апреля, Эстония уже предоставила Украине военную помощь на общую сумму €220 млн, сообщало агентство ERR. Поставки включали противотанковые орудия и мины, одноразовые противотанковые гранатометы, ручные гранаты, гаубицы, автоматы, боеприпасы малого калибра, беспилотники, тепловизоры, бронежилеты.