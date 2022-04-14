Эстония уже предоставила Украине военную помощь в объеме трети своего оборонного бюджета – президент

Он подчеркнул, что Украина имеет право быть свободной и ей принадлежит место в европейской семье.
"К сожалению, стало понятно, что цель России – уничтожить Украину и украинскую нацию. Мы склоняемся перед каждой смертью, перед каждой потерей жизни, но война продолжается, еще далеко до конца", – добавил Карис.
По его словам, президент России Владимир Путин должен отступиться, "потому что не будет мира в Европе".
"Надо отодвинуть российские войска на восток, как их отбросили от самого Киева", – подчеркнул эстонский президент.
Карис призвал надлежащим образом расследовать преступления российских военных в Украине и не оставить их без наказания.
"Мне не хватает слов. Все эти преступления надо как следует расследовать, и все те, кто принимает участие в санкциях, должны принять во внимание эти преступления. Убийства, пытки невиновных, незаконные типы вооружения – это не должно остаться безнаказанным", – заявил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Центра оборонных инвестиций Эстонии на 6 апреля, Эстония уже предоставила Украине военную помощь на общую сумму €220 млн, сообщало агентство ERR. Поставки включали противотанковые орудия и мины, одноразовые противотанковые гранатометы, ручные гранаты, гаубицы, автоматы, боеприпасы малого калибра, беспилотники, тепловизоры, бронежилеты.