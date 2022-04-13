Немецкая коалиция согласилась предоставить Украине тяжелое вооружение – представитель Свободной демократической партии ФРГ

"Германия теперь будет быстро снабжать Украину тяжелой техникой. Я рад, что нам во фракции Свободной демократической партии удалось убедить партнеров коалиции. Конечно, еще нужно принять решение и реализовать его. Но где есть воля, там найдется и выход", – написал он.
Политик отметил, что это будет непростая задача с точки зрения логистики и времени, но "мы наконец-то начинаем".
Über die Fähigkeiten von und Ausbildungszeiten bei Marder, Biber und auch Leo habe ich mich bei der #Bundeswehr in Litauen nochmal informiert.— Marcus Faber (@MarcusFaber) April 13, 2022
Es wird logistisch und zeitlich kein leichtes Unterfangen, aber wir fangen jetzt endlich an.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.
Германия долгое время отказывалась поставлять Украине оружие. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение.
Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек 12 апреля заявил о необходимости ускорить поставки немецкого оружия Украине.