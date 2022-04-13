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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Немецкая коалиция согласилась предоставить Украине тяжелое вооружение – представитель Свободной демократической партии ФРГ

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В правительстве Германии меняют точку зрения по поставкам Украине оружия
В правительстве Германии меняют точку зрения по поставкам Украине оружия
Фото: depositphotos.com

Немецкая коалиция договорилась начать поставки тяжелого вооружения в Украину. Об этом сообщил в Twitter 13 апреля представитель по вопросам оборонной политики Свободной демократической партии Германии Маркус Фабер.

"Германия теперь будет быстро снабжать Украину тяжелой техникой. Я рад, что нам во фракции Свободной демократической партии удалось убедить партнеров коалиции. Конечно, еще нужно принять решение и реализовать его. Но где есть воля, там найдется и выход", – написал он.

Политик отметил, что это будет непростая задача с точки зрения логистики и времени, но "мы наконец-то начинаем".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

Германия долгое время отказывалась поставлять Украине оружие. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение.

Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек 12 апреля заявил о необходимости ускорить поставки немецкого оружия Украине.

Теги: Германия, оружие, ФРГ, вооружение, коалиция, война России против Украины
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