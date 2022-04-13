Немецкая коалиция согласилась предоставить Украине тяжелое вооружение – представитель Свободной демократической партии ФРГ

"Германия теперь будет быстро снабжать Украину тяжелой техникой. Я рад, что нам во фракции Свободной демократической партии удалось убедить партнеров коалиции. Конечно, еще нужно принять решение и реализовать его. Но где есть воля, там найдется и выход", – написал он.

Политик отметил, что это будет непростая задача с точки зрения логистики и времени, но "мы наконец-то начинаем".

Über die Fähigkeiten von und Ausbildungszeiten bei Marder, Biber und auch Leo habe ich mich bei der #Bundeswehr in Litauen nochmal informiert.



Es wird logistisch und zeitlich kein leichtes Unterfangen, aber wir fangen jetzt endlich an. — Marcus Faber (@MarcusFaber) April 13, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)