"Украина – это место преступления". Главный прокурор Международного уголовного суда посетил Бучу

Карим Хан: Мы здесь, потому что у нас есть обоснованные причины полагать, что совершаются преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда Фото: ЕРА

"Украина – это место преступления. Мы здесь, потому что у нас есть обоснованные причины полагать, что совершаются преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда", – сказал Хан.

Он добавил, что нужно "пробить туман войны, чтобы добраться до правды".

* Prosecutor #KarimAAKhanQC on visit to #Bucha: “#Ukraine is a crime scene. We’re here because we have reasonable grounds to believe that crimes within the jurisdiction of the #ICC are being committed. We have to pierce the fog of war to get to the #truth.” #JusticeMatters pic.twitter.com/oqaAJYAgAa — Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) April 13, 2022

Пресс-служба МУС также сообщила, что Хан встретился с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой, во время которой он "отметил твердое стремление украинских властей к сотрудничеству с МУС в проведении независимых расследований".

* Під час зустрічі у Києві між Карімом Ханом #ICC Prosecutor #KarimAAKhanQC та Генеральним прокурором #України #Ukraine Іриною Венедіктовою, Прокурор МКС відзначив тверде прагнення уряду України до співпраці з МКС у проведенні незалежних розслідувань. * 1/2 pic.twitter.com/qComAaUJoL — Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) April 13, 2022

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