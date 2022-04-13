"Украина – это место преступления". Главный прокурор Международного уголовного суда посетил Бучу

"Украина – это место преступления. Мы здесь, потому что у нас есть обоснованные причины полагать, что совершаются преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда", – сказал Хан.
Он добавил, что нужно "пробить туман войны, чтобы добраться до правды".
* Prosecutor #KarimAAKhanQC on visit to #Bucha: “#Ukraine is a crime scene. We’re here because we have reasonable grounds to believe that crimes within the jurisdiction of the #ICC are being committed. We have to pierce the fog of war to get to the #truth.” #JusticeMatters pic.twitter.com/oqaAJYAgAa— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) April 13, 2022
Пресс-служба МУС также сообщила, что Хан встретился с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой, во время которой он "отметил твердое стремление украинских властей к сотрудничеству с МУС в проведении независимых расследований".
* Під час зустрічі у Києві між Карімом Ханом #ICC Prosecutor #KarimAAKhanQC та Генеральним прокурором #України #Ukraine Іриною Венедіктовою, Прокурор МКС відзначив тверде прагнення уряду України до співпраці з МКС у проведенні незалежних розслідувань. * 1/2 pic.twitter.com/qComAaUJoL— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) April 13, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, но 3 марта сообщил о начале расследования.
Кроме МУС, нападение России на Украину и связанные с этим преступления рассматриваются еще в двух международных судах.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН (International Court of Justice), потребовав привлечь Россию к ответственности за "искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". 7–8 марта в суде прошли первые слушания по иску Украины против РФ по делу об обвинениях в геноциде. Россия отказалась от участия в них.
Кроме того, 28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека, потребовав, среди прочего, в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Позднее суд распространил эти меры на все запросы по этому поводу частных лиц – включая, как разъясняла Верховная Рада, все будущие жалобы против РФ. Также суд потребовал от РФ безопасного прохода и гуманитарной помощи для мирных граждан.