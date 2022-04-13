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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Украина – это место преступления". Главный прокурор Международного уголовного суда посетил Бучу

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Карим Хан: Мы здесь, потому что у нас есть обоснованные причины полагать, что совершаются преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда
Карим Хан: Мы здесь, потому что у нас есть обоснованные причины полагать, что совершаются преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда
Фото: ЕРА

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) во время посещения Бучи в Киевской области сегодня, 13 апреля, заявил, что Украина является местом преступления. Об этом говорится в сообщении суда, опубликованном в Twitter.

"Украина – это место преступления. Мы здесь, потому что у нас есть обоснованные причины полагать, что совершаются преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда", – сказал Хан.

Он добавил, что нужно "пробить туман войны, чтобы добраться до правды".

Пресс-служба МУС также сообщила, что Хан встретился с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой, во время которой он "отметил твердое стремление украинских властей к сотрудничеству с МУС в проведении независимых расследований".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, но 3 марта сообщил о начале расследования.

Кроме МУС, нападение России на Украину и связанные с этим преступления рассматриваются еще в двух международных судах.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН (International Court of Justice), потребовав привлечь Россию к ответственности за "искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". 7–8 марта в суде прошли первые слушания по иску Украины против РФ по делу об обвинениях в геноциде. Россия отказалась от участия в них.

Кроме того, 28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека, потребовав, среди прочего, в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Позднее суд распространил эти меры на все запросы по этому поводу частных лиц – включая, как разъясняла Верховная Рада, все будущие жалобы против РФ. Также суд потребовал от РФ безопасного прохода и гуманитарной помощи для мирных граждан.

Теги: Украина, война, оккупация, вторжение, расследование, преступление, война России против Украины, Международный уголовный суд, суд, Ирина Венедиктова, прокурор, Карим Хан, российские оккупанты
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