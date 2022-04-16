РФ сосредоточила возле Изюма более 20 батальонных тактических групп, возможно, хочет выйти в тыл ООС в районе Славянска – Генштаб ВСУ

На слобожанском направлении оккупанты ведут боевые действия силами отдельных подразделений из состава 6-й и 20-й общевойсковых армий, 1-й танковой армии Западного военного округа РФ, 35-й и 36-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, воздушно-десантных войск, береговых войск Балтийского и Северного флотов, сообщили в Генштабе.

"Основные усилия противник сосредотачивает на перегруппировке и усилении группировки войск, продолжает частичную блокировку города Харькова и его обстрелы с применением артиллерии. В районе города Изюм враг сосредоточил до 22 батальонных тактических групп. Основные усилия противник сосредотачивает на удержании занимаемых ранее позиций и достигнутых рубежей. В целях усиления группировки на указанном направлении отмечается развертывание дополнительных подразделений из состава 35-й общевойсковой армии", – говорится в сводке.

В Генштабе не исключают, что РФ активизирует свои действия в направлении городов Изюм и Барвенково, чтобы выйти в тыл подразделений Объединенных сил в районе Славянска Донецкой области.

На волынском, полесском и сиверском направлениях оккупанты вчера не проводили активных действий. На Донбассе за сутки ВСУ отбили 10 атак оккупантов.

"На донецком и таврическом направлениях враг пытается удержать захваченные территории. Сосредотачивает главные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная и Рубежное, установлении полного контроля над городом Мариуполь. Принимает меры по восстановлению боеспособности и пополнению боеприпасов. Пытается улучшить тактическое положение, продолжает обстрелы по большинству направлений", – сообщили в Генштабе.

Украинские военные информируют, что РФ пытается улучшить свое тактическое положение и продвинуться вглубь города Попасная Луганской области. успеха оккупанты в этом не добились, готовятся к активизации боевых действий в районе Авдеевки.

"На южнобужском направлении действия противника характеризовались проведением мероприятий по восстановлению боеспособности, пополнению запасов, инженерному оборудованию позиций в районах населенных пунктов Любимовка, Петровка, Крещеновка и усилению своих передовых позиций, вероятно, подразделениям мобилизационного резерва 1-го и 2-го армейских корпусов. Ожидается, что противник продолжит ведение боевых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области и попытается возобновить наступление", – добавили в Генштабе.

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