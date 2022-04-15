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ВОЙНА В УКРАИНЕ

15 апреля гуманитарными коридорами эвакуированы почти 3 тыс. украинцев – Верещук

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Людей вывозили в Бахмут и Запорожье
Людей вывозили в Бахмут и Запорожье
Фото: КИРИЛО ТИМОШЕНКО Kirill Timoshenko / Telegram (архив)

15 апреля из районов боевых действий против российских оккупантов по гуманитарным коридорам вывезли почти 3 тыс. украинцев. Об этом в Facebook проинформировала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"За сегодня эвакуировано 2864 человека. Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 2494 человека. Из них 363 человека – из Мариуполя, 2131 человек – жители городов Запорожской области (Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь)", – написала она.

По данным Верещук, также несмотря на постоянные обстрелы, удалось эвакуировать 370 украинцев, которые проживали в Лисичанске, Северодонецке, Рубежном, Кременной, Попасной и Горном.

https://www.facebook.com/vereshchuk.ukraine/posts/480315743881794

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

На 15 апреля было согласовано девять гуманитарных коридоров, из них четыре – в Запорожье и пять – в Бахмут.

Теги: Запорожье, война, Мариуполь, Мелитополь, Северодонецк, Бердянск, эвакуация, Лисичанск, Рубежное, гуманитарный коридор, Ирина Верещук, Горное, обстрелы, украинцы, война России против Украины, вице-премьер
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