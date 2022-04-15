15 апреля гуманитарными коридорами эвакуированы почти 3 тыс. украинцев – Верещук

"За сегодня эвакуировано 2864 человека. Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 2494 человека. Из них 363 человека – из Мариуполя, 2131 человек – жители городов Запорожской области (Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь)", – написала она.
По данным Верещук, также несмотря на постоянные обстрелы, удалось эвакуировать 370 украинцев, которые проживали в Лисичанске, Северодонецке, Рубежном, Кременной, Попасной и Горном.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
На 15 апреля было согласовано девять гуманитарных коридоров, из них четыре – в Запорожье и пять – в Бахмут.