Залужный обсудил с американским генералом Милли ведение боев в Харьковской области и на Донбассе

"Обсудили сложную ситуацию безопасности, в частности ведение тяжелых боев на рубеже Харьков – Изюм, сдерживание российского наступления в Луганской и Донецкой областях, критическую ситуацию вокруг Мариуполя, а также ракетные обстрелы по всей территории Украины", – написал Залужный.
Он сообщил, что также говорил с Милли о вооружении и боеприпасах, необходимых для усиления оборонных способностей Украины.
"Поблагодарил генерала Милли за понимание и выразил надежду, что благодаря помощи партнеров нам удастся защитить себя и весь цивилизованный мир от российской агрессии", – добавил главнокомандующий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Залужный сообщал, что поддерживает с Милли постоянный контакт. В ходе разговора 3 апреля он поделился с американским генералом оценками оперативной обстановки в Украине и рассказал о потребностях ВСУ.