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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный обсудил с американским генералом Милли ведение боев в Харьковской области и на Донбассе

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Залужный сообщал, что поддерживает с Милли постоянный контакт
Залужный сообщал, что поддерживает с Милли постоянный контакт
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поговорил по телефону с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Об этом Залужный сообщил в Facebook 16 апреля.

"Обсудили сложную ситуацию безопасности, в частности ведение тяжелых боев на рубеже Харьков – Изюм, сдерживание российского наступления в Луганской и Донецкой областях, критическую ситуацию вокруг Мариуполя, а также ракетные обстрелы по всей территории Украины", – написал Залужный.

Он сообщил, что также говорил с Милли о вооружении и боеприпасах, необходимых для усиления оборонных способностей Украины. 

"Поблагодарил генерала Милли за понимание и выразил надежду, что благодаря помощи партнеров нам удастся защитить себя и весь цивилизованный мир от российской агрессии", – добавил главнокомандующий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/289256713369821

Контекст:

Залужный сообщал, что поддерживает с Милли постоянный контакт. В ходе разговора 3 апреля он поделился с американским генералом оценками оперативной обстановки в Украине и рассказал о потребностях ВСУ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Харьков, Донбасс, Мариуполь, Изюм, оборона, боеприпасы, обстрелы, война России против Украины, Валерий Залужный
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