Залужный обсудил с американским генералом Милли ведение боев в Харьковской области и на Донбассе

"Обсудили сложную ситуацию безопасности, в частности ведение тяжелых боев на рубеже Харьков – Изюм, сдерживание российского наступления в Луганской и Донецкой областях, критическую ситуацию вокруг Мариуполя, а также ракетные обстрелы по всей территории Украины", – написал Залужный.

Он сообщил, что также говорил с Милли о вооружении и боеприпасах, необходимых для усиления оборонных способностей Украины.

"Поблагодарил генерала Милли за понимание и выразил надежду, что благодаря помощи партнеров нам удастся защитить себя и весь цивилизованный мир от российской агрессии", – добавил главнокомандующий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)