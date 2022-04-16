Залужный об обороне Киева: 80 воинов 72-й ОМБр сдержали многотысячную группировку российских оккупантов

Он также опубликовал видеоролик об обороне Киева.
"Все знают историю о 300 спартанцах. В этой войне у нас есть примеры мужества и профессионализма, о которых тоже должен знать мир. 80 воинов 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев сдержали многотысячную группировку российских войск, пытавшуюся через село Мощун прорваться в Киев", – написал Залужный.
В ролике сказано, что 80 украинских военных удерживали позиции на восточном берегу реки Ирпень после уничтожения моста и россияне не могли переправить основные силы.
"Они бросали понтоны, которые мы уничтожали", – объяснил военнослужащий 72-й ОМБр с позывным Киев.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В ходе масштабного вторжения в Украину, которое началось 24 февраля, российским войскам удалось захватить часть Киевской области и приблизиться к Киеву на расстояние в несколько десятков километров.
2 апреля Вооруженные силы Украины вернули контроль над регионом.