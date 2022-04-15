Украинские бойцы на Донбассе за сутки отбили 10 атак оккупантов и уничтожили российскую технику – штаб ООС

Сообщается, что украинские бойцы на Донбассе уничтожили три танка, три артиллерийские системы, одну единицу специальной техники, две единицы автомобильной техники и уничтожили один вражеский БТР. Еще один удалось захватить.

Подразделения противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля РФ вывела войска из северных областей Украины. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с российскими оккупантами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.

10 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут перейти к еще более масштабным действиям на востоке Украины.

14 апреля в Пентагоне сообщили, что первые подразделения российских войск, покинувших север Украины, начали появляться на Донбассе.