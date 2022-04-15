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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские бойцы на Донбассе за сутки отбили 10 атак оккупантов и уничтожили российскую технику – штаб ООС

Украинские военные продолжают отражать атаки захватчиков
Украинские военные продолжают отражать атаки захватчиков
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

В течение 15 апреля украинские военные успешно отбили 10 атак российских оккупантов на донецком и луганском направлениях. Об этом сообщает в Facebook штаб Операции объединенных сил.

Сообщается, что украинские бойцы на Донбассе уничтожили три танка, три артиллерийские системы, одну единицу специальной техники, две единицы автомобильной техники и уничтожили один вражеский БТР. Еще один удалось захватить.

Подразделения противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/351271040361546

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля РФ вывела войска из северных областей Украины. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с российскими оккупантами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.

10 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут перейти к еще более масштабным действиям на востоке Украины.

14 апреля в Пентагоне сообщили, что первые подразделения российских войск, покинувших север Украины, начали появляться на Донбассе.

Теги: Донбасс, военная техника, БТР, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, операция Объединенных сил, ООС
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