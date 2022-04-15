Зеленский: Донбасс – центр сегодняшней эскалации, который будет влиять на ход этой войны.

Журналист BBC отметил, что сейчас "театр боевых действий перемещается на восток" Украины, и спросил, насколько "битва за Восток" будет тяжелой для украинской армии.

"Я думаю, что это самая тяжелая ситуация – битва за Донбасс. Там сосредоточена наша мощная группировка, ООС – это центр, я считаю, сегодняшней эскалации, который будет влиять на ход этой войны", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что РФ сейчас стягивает туда свои войска отовсюду, включая те, что были раньше на севере Украины.

"Все, что у них осталось, стягивают туда. Также туда направляются войска отовсюду: из Сирии, из Владивостока, из многих разных мест Российской Федерации и так далее. Для того, чтобы сражаться за Донбасс, чтобы окружить группировку из 44 тысяч наших военнослужащих, для того, чтобы забрать весь Донбасс", – сказал президент.

Он добавил, что россияне "не просто забирают территории", а разрушают, насилуют, мародерствуют, и хотят уничтожить саму украинскую нацию.

Война России против Украины. Главное (обновляется)