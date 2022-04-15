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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: "Русский мир" – это открытая российская война. Миром там, извините, и не пахнет

Зеленский: Цинизм в том, что их философия они пришли "освободить людей от нацистов". А реально они освободили эти территории от жизни
Зеленский: Цинизм в том, что их философия – они пришли "освободить людей от нацистов". А реально они освободили эти территории от жизни
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне хотят не просто оккупировать территории, но уничтожить украинскую нацию. Об этом он сказал в интервью BBC, текст которого опубликовала 14 апреля "Русская служба BBC".

"Они же не просто забирают территории, они по ходу просто разрушают все, людей насилуют, забирают все, что могут, мародерствуют. Уничтожают нашу нацию – вот что они делают. Это их желание... Враг уничтожает все, причем цинизм в том, что их философия – они пришли "освободить людей от нацистов". А реально они освободили эти территории от жизни. Просто ее там больше нет. Освободили от людей", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что россияне пришли с войной под предлогом "защиты".

"Постоянно говорят, что они что-то защищают, защищают "русский мир". Этот "русский мир" – это открытая российская война, и миром там, извините, и не пахнет", – сказал президент. 

Он подчеркнул, что Мариуполе разрушено 95% всех зданий, и никто не знает, сколько осталось в живых людей из 500 тыс., которые жили там до войны. 

"Некоторые журналисты там побывали. Два парня из Associated Press. Они вернулись, и я с ними говорил. Они, они… это даже не шок. Это другое чувство, с другой планеты. Они – профессиональные журналисты, но ничего подобного они не видели. Они не понимают, как такое возможно", – рассказал Зеленский.

Он также подтвердил, что россияне используют в Мариуполе мобильные крематории.

"Очень много свидетелей этого. И они просто сжигают трупы людей, чтобы было минимум доказательств. Но все равно вы видите – в Буче, Бородянке, Дмитровке – этого не будет достаточно, чтобы спрятать все это. Это невозможно, поэтому доказательства будут", – считает президент. 

Он отметил также, что множество жителей Мариуполя вывезли в РФ – по его информации, речь идет о десятках тысяч людей, многие из которых потом "куда-то исчезли".

"Мы знаем, что им меняли документы, некоторым давали российские паспорта. Их завозят в российскую глубинку. Кто-то попадает в лагеря, кто-то – в другие места. Что с этими людьми – никто не знает. Никто. Ни Красный Крест, никто не дает нам эту информацию. Всю информацию, которую мы получаем на уровне, что кто-то бежал, кто-то вышел на связь, у кого-то был телефон, кто-то передал информацию, кто-то кого-то видел..." – рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что может понять в этой ситуации людей, которые провели долгое время на оккупированных территориях, без еды и воды. 

"И им сказали: "Возьмите российский паспорт – и вы получите еду". И я могу понять, почему так делали. Там были матери с детьми. И это негуманно. И таких примеров множество. И они это делали нарочно. Это их политика. Поэтому мы и говорим, что это не война, это геноцид. Вот поэтому мы так и говорим... Если вы не хотите перемен – не получите хлеба. Что это значит, как понять? Путин и его военные называют это операцией. Какая операция? Менять свою жизнь на кусок хлеба? Это операция?" – спросил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

О том, что действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, президент Украины Владимир Зеленский говорил еще 27 февраля.

4 апреля в ходе поездки в Бучу он сказал, что Украине известно о тысячах мирных граждан, замученных российскими оккупантами, и называл массовые убийства народа Украины геноцидом.

После того как стало известно о зверствах россиян против мирного населения в Киевской области, в частности в Буче, президент Польши Анджей Дуда подчеркнул: "Сложно отрицать, что РФ совершает геноцид в Украине. То, что гибнут мирные жители Украины, четко показывает, какова цель российского вторжения. Цель этого вторжения – ликвидация украинской нации".

12 апреля Сейм Литвы принял резолюцию, которой призвал признать геноцид украинского народа со стороны России. В тот же день президент США Джо Байден впервые назвал войну РФ против Украины геноцидом.

14 апреля Верховная Рада признала действия российских оккупантов в Украине геноцидом украинского народа.

Теги: Россия, оккупация, Мариуполь, геноцид, депортация, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины, русский мир
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