Зеленский: "Русский мир" – это открытая российская война. Миром там, извините, и не пахнет

Зеленский: Цинизм в том, что их философия – они пришли "освободить людей от нацистов". А реально они освободили эти территории от жизни Фото: president.gov.ua

"Они же не просто забирают территории, они по ходу просто разрушают все, людей насилуют, забирают все, что могут, мародерствуют. Уничтожают нашу нацию – вот что они делают. Это их желание... Враг уничтожает все, причем цинизм в том, что их философия – они пришли "освободить людей от нацистов". А реально они освободили эти территории от жизни. Просто ее там больше нет. Освободили от людей", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что россияне пришли с войной под предлогом "защиты".

"Постоянно говорят, что они что-то защищают, защищают "русский мир". Этот "русский мир" – это открытая российская война, и миром там, извините, и не пахнет", – сказал президент.

Он подчеркнул, что Мариуполе разрушено 95% всех зданий, и никто не знает, сколько осталось в живых людей из 500 тыс., которые жили там до войны.

"Некоторые журналисты там побывали. Два парня из Associated Press. Они вернулись, и я с ними говорил. Они, они… это даже не шок. Это другое чувство, с другой планеты. Они – профессиональные журналисты, но ничего подобного они не видели. Они не понимают, как такое возможно", – рассказал Зеленский.

Он также подтвердил, что россияне используют в Мариуполе мобильные крематории.

"Очень много свидетелей этого. И они просто сжигают трупы людей, чтобы было минимум доказательств. Но все равно вы видите – в Буче, Бородянке, Дмитровке – этого не будет достаточно, чтобы спрятать все это. Это невозможно, поэтому доказательства будут", – считает президент.

Он отметил также, что множество жителей Мариуполя вывезли в РФ – по его информации, речь идет о десятках тысяч людей, многие из которых потом "куда-то исчезли".

"Мы знаем, что им меняли документы, некоторым давали российские паспорта. Их завозят в российскую глубинку. Кто-то попадает в лагеря, кто-то – в другие места. Что с этими людьми – никто не знает. Никто. Ни Красный Крест, никто не дает нам эту информацию. Всю информацию, которую мы получаем на уровне, что кто-то бежал, кто-то вышел на связь, у кого-то был телефон, кто-то передал информацию, кто-то кого-то видел..." – рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что может понять в этой ситуации людей, которые провели долгое время на оккупированных территориях, без еды и воды.

"И им сказали: "Возьмите российский паспорт – и вы получите еду". И я могу понять, почему так делали. Там были матери с детьми. И это негуманно. И таких примеров множество. И они это делали нарочно. Это их политика. Поэтому мы и говорим, что это не война, это геноцид. Вот поэтому мы так и говорим... Если вы не хотите перемен – не получите хлеба. Что это значит, как понять? Путин и его военные называют это операцией. Какая операция? Менять свою жизнь на кусок хлеба? Это операция?" – спросил Зеленский.

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