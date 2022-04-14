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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Рада признала действия российских оккупантов в Украине геноцидом украинского народа

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Совершенные ВС РФ действия преследуют цель системного и последовательного уничтожения украинского народа, говорится в пояснительной записке к постановлению
Совершенные ВС РФ действия преследуют цель системного и последовательного уничтожения украинского народа, говорится в пояснительной записке к постановлению
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада на заседании 14 апреля приняла постановление №7276 "О совершении Российской Федерацией геноцида в Украине".

Соответствующее решение поддержали 363 нардепа, сообщил в Telegram телеканал "Дом".

"Совершенные ВС РФ действия являются не просто преступлением агрессии, а преследуют цель системного и последовательного уничтожения украинского народа, его самобытности и лишения его права на самоопределение и самостоятельное развитие, – говорится в пояснительной записке к документу. – Это требует безотлагательного признания действий, совершенных ВС РФ во время последней фазы вооруженной агрессии РФ против Украины, начавшейся 24 февраля 2022 года, геноцидом украинского народа".

Постановление Рады предусматривает направление обращений в ООН, ПАСЕ, Европарламент, Парламентскую ассамблею (ПА) ОБСЕ, ПА НАТО, к правительствам и парламентам иностранных государств относительно признания действий российских оккупантов в Украине геноцидом украинского народа.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

О том, что действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, президент Украины Владимир Зеленский говорил еще 27 февраля.

4 апреля в ходе поездки в Бучу он сказал, что Украине известно о тысячах мирных граждан, замученных российскими оккупантами, и называл массовые убийства народа Украины геноцидом.

После того как стало известно о зверствах россиян против мирного населения в Киевской области, в частности в Буче, президент Польши Анджей Дуда подчеркнул: "Сложно отрицать, что РФ совершает геноцид в Украине. То, что гибнут мирные жители Украины, четко показывает, какова цель российского вторжения. Цель этого вторжения – ликвидация украинской нации".

12 апреля Сейм Литвы принял резолюцию, которой призвал признать геноцид украинского народа со стороны России. В тот же день президент США Джо Байден впервые назвал войну РФ против Украины геноцидом.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, НАТО, ООН, убийство, ОБСЕ, ПАСЕ, оккупация, агрессия, геноцид, вторжение, преступление, парламент, война России против Украины, признание, население, заседание, нардеп
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