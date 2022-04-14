Рада признала действия российских оккупантов в Украине геноцидом украинского народа

Совершенные ВС РФ действия преследуют цель системного и последовательного уничтожения украинского народа, говорится в пояснительной записке к постановлению Фото: rada.gov.ua

Соответствующее решение поддержали 363 нардепа, сообщил в Telegram телеканал "Дом".

"Совершенные ВС РФ действия являются не просто преступлением агрессии, а преследуют цель системного и последовательного уничтожения украинского народа, его самобытности и лишения его права на самоопределение и самостоятельное развитие, – говорится в пояснительной записке к документу. – Это требует безотлагательного признания действий, совершенных ВС РФ во время последней фазы вооруженной агрессии РФ против Украины, начавшейся 24 февраля 2022 года, геноцидом украинского народа".

Постановление Рады предусматривает направление обращений в ООН, ПАСЕ, Европарламент, Парламентскую ассамблею (ПА) ОБСЕ, ПА НАТО, к правительствам и парламентам иностранных государств относительно признания действий российских оккупантов в Украине геноцидом украинского народа.

Война России против Украины. Главное (обновляется)