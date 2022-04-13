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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина в международном суде докажет, что РФ совершает геноцид украинского народа – ОП

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Ермак: Важно, что лидеры демократий сегодня начинают называть вещи своими именами. Почти все
Ермак: Важно, что лидеры демократий сегодня начинают называть вещи своими именами. Почти все
Фото: president.gov.ua

Украина в международном суде докажет, что преступления России против Украины являются геноцидом. Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в Telegram.

"Мы докажем это в международном суде. Очень важно, что лидеры демократий сегодня начинают называть вещи своими именами. Почти все… И я верю, что "почти" – это временное явление. Российская пропаганда говорит о "фейках" в Буче, но демократическая цивилизация все видит своими глазами. Россия совершает геноцид украинского народа в XXI веке. Им не победить Украину, не одолеть нашу нацию, их ждет поражение по всем направлениям, а затем – ответственность за все преступления против нашего народа", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня 49-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Президент РФ Владимир Путин объявил его ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

О том, что действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, президент Украины Владимир Зеленский говорил еще 27 февраля.

4 апреля в ходе поездки в Бучу он сказал, что Украине известно о тысячах мирных граждан, замученных российскими оккупантами, и называл массовые убийства народа Украины геноцидом.

После того как стало известно о зверствах россиян против мирного населения в Киевской области, в частности в Буче, президент Польши Анджей Дуда подчеркнул: "Сложно отрицать, что РФ совершает геноцид в УкраинеТо, что гибнут мирные жители Украины, четко показывает, какова цель российского вторжения. Цель этого вторжения – ликвидация украинской нации".

12 апреля Сейм Литвы принял резолюцию, которой призвал признать геноцид украинского народа со стороны России. В тот же день президент США Джо Байден впервые назвал войну РФ против Украины геноцидом.

Президент Франции Эммануэль Макрон 13 марта отказался называть действия РФ геноцидом.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Джо Байден, геноцид, Владимир Зеленский, война России против Украины, Эммануэль Макрон, Андрей Ермак
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