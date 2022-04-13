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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Ивано-Франковске переименовали улицы Лермонтова, Чехова и Достоевского

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Марцинкив сообщил, что в Ивано-Франковске переименовали 25 улиц
Марцинкив сообщил, что в Ивано-Франковске переименовали 25 улиц
Фото: Руслан Марцінків / Facebook

13 апреля Ивано-Франковский городской совет принял решение о переименовании 25 улиц, которые были названы в честь культурных, политических и других деятелей России. Об этом в Facebook сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

В частности, улица Добролюбова стала улицей Героев Волновахи, улица Достоевского – улицей Героев Чернигова, улица Лермонтова – улицей Героев Мариуполя.

В Ивано-Франковске новые названия получили улицы Менделеева (Героев Попасной), Некрасова (Героев Ахтырки), Чехова (Героев Харькова), Чайковского (Василя Слипака).

Марцинкив также сообщил, что на сессии горсовета депутаты обратились к президенту Украины и Верховной Раде с требованием признать агрессию оккупационных войск РФ в Украине геноцидом украинского народа.

https://www.facebook.com/ruslan.martsinkiv/videos/297038609280477/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", 92% украинцев поддерживают идею переименования улиц в честь героев, которые защищают Украину в войне против России, начавшейся 24 февраля после вторжения РФ.

22 марта жители Ужгорода обратились в горсовет с предложением дерусифицировать названия улиц и площадей города. По их мнению, увековечение лиц, не причастных к закарпатской культуре и истории, неуместно.

Мэр Мукачево Закарпатской области Андрей Балога 1 апреля предложил изменить названия улиц, которые носят имена, связанные с россиянами. "Предлагается назвать эти улицы в честь героев, погибших в российско-украинской войне, выдающихся деятелей города, области, страны", – объяснил Балога.

Теги: Украина, Ивано-Франковск, геноцид, Руслан Марцинкив, переименование
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