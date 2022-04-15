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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Донбасс для России – это главная мишень. Именно Донбасс Россия хочет уничтожить в первую очередь

Зеленский: Русь не разрушала бы себя. С ней это делали чужаки. Ордынцы и другие захватчики. Вот кто пришел сегодня на нашу землю
Зеленский: Русь не разрушала бы себя. С ней это делали чужаки. Ордынцы и другие захватчики. Вот кто пришел сегодня на нашу землю
Фото: president.gov.ua

Украинцы выдержали уже 50 дней российского вторжения, хотя оккупанты отводили Украине максимум пять, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал в вечернем обращении 14 апреля, которое опубликовал Офис президента.

"Вот так они знают нас. Вот так они "дружат с реальностью", – отметил президент.

Он подчеркнул, что РФ начала войну против Украины не 24 февраля 2022 года, а еще в 2014 году – захватила Крым, превратив его в военную базу и начала войну на Донбассе, в результате которой погибло 14 тысяч человек. 

"Чем ответил на это мир? Вопрос так и остался риторическим. Но именно поэтому они решили, что могут позволить себе полномасштабную войну. Некоторые до сих пор спорят, какой жесткости должны быть санкции против Российской Федерации", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что российские войска уже повторяют то, что Европа видела разве что во время Второй мировой войны.

"За 50 дней полномасштабного вторжения в Российскую Федерацию они показали, что именно Донбасс для России – это главная мишень. Именно Донбасс Россия хочет уничтожить в первую очередь. Именно Луганскую и Донецкую области российские войска разрушают так, будто хотят, чтобы от них остались только камни. И чтоб там не осталось людей вообще.
Они принудительно забирают жителей этих областей в свою армию. Они бросают их в самые страшные бои, буквально в лоб в нашей обороне. Они разрушают города и деревни Донбасса. Сжигают все, что выдержало восемь лет войны", – сказал Зеленский. 

Он отметил, что Харьков 80 лет не видел "таких издевательств, которые сейчас принесла ему Россия".

"Зачем его разрушать? Чего можно добиться сожжением Харькова? Что именно могут дать России разрушение на Салтовке или площади Свободы? И это уже не риторические вопросы. Это вопрос о том, насколько бессмысленно это вторжение Российской Федерации. Насколько оно самоубийственно для всего, что Россия "защищает". Для российской культуры, для связей с этим народом, даже для русского языка. Россия выжигает все это своим оружием. Выжигает на десятилетия минимум. На поколения", – сказал президент. 

Он также упомянул Чернигов, к которому РФ пришла "с самым плохим, что Чернигов переживал за все время со времен той Руси, на связь с которой Россия когда-то претендовала".

"Теперь и этот миф сожжен. Русь не разрушала бы себя. С ней это делали чужаки. Ордынцы и другие захватчики. Вот кто пришел сегодня на нашу землю. И воюют они так же – ради грабежа и издевательств", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что те, кто советовал украинцам сдаться, не знали, насколько они ценят свободу и "возможность жить так, как этого хотим именно мы, а не люди, управляющие так, что их армия впервые в жизни видит унитазы разве что на оккупированной территории и ворует домой даже обычную бытовую технику".

Зеленский пообещал, что оккупанты будут отвечать за все, что сделали в Украине.

"За Бучу, Краматорск, Волноваху, Ахтырку. За Гостомель и Бородянку. За Изюм, Мариуполь и все другие города и общины Украины, которые российская армия отбросила на 80 лет назад. В то страшное время, о котором все всегда в мире говорили: "Никогда снова". Вот оно – снова. Вот оно – сейчас. И мы сделаем все, чтобы оно было действительно в последний раз", – подчеркнул он. 

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/3244560902535134/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

С первых дней вторжения российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", кассетные боеприпасы, запрещенные мины, наносит авиаудары.

По данным на 14 апреля, с начала полномасштабного вторжения России в Украине пострадали более 548 детей, из них 197 погибли и более 351 получили ранения. Точное количество погибших гражданских лиц в результате войны РФ против Украины неизвестно. Но, по данным властей одного только Мариуполя по состоянию на 12 апреля, в городе погибли более 10 тыс. мирных жителей.

В населенных пунктах Киевской области после выхода российских войск найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

В оккупированном Херсоне, по данным украинского омбудсмена, появился аналог донецкой тюрьмы "Изоляция" для пыток несогласных с российским оккупационным режимом. 

14 апреля Верховная Рада признала действия российских оккупантов в Украине геноцидом украинского народа.

Теги: Россия, Харьков, Чернигов, Луганская область, Донецкая область, Донбасс, оккупация, Владимир Зеленский, война России против Украины, разрушения, Киевская Русь
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