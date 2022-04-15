Мобилизованных россиян снабжают списанными бронежилетами – ГУР Минобороны Украины

Об этом 14 апреля в Facebook сообщили в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины.
"12 марта российская железная дорога доставила "новобранцам" груз с 5006 единицами бронежилетов. По прибытии груза выяснилось, что ткань бронежилетов практически полностью сгнила, а металлические бронепластины проржавели", – говорится в сообщении.
Отмечается, что бронежилеты были сняты с "длительного хранения", где они "в течение лет лежали в условиях высокой влажности".
"Пока эта "защита" физически не способна кого-либо реально защитить. Как на такие поставки отреагировали российские мобилизованные – неизвестно", – резюмировали в ГУР.
19 марта в Генштабе ВСУ говорили, что Россия может начать открытую мобилизацию для продолжения затяжной войны против Украины. Причина – большие потери личного состава за время войны, которую в Украине 24 февраля начала РФ.
Из-за нехватки резервов в России мобилизуют должников, алиментщиков и преступников, отмечала украинская разведка 22 марта.
4 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что в РФ начали скрытую мобилизацию, во время которой военно-политическое руководство страны планирует привлечь 60 тыс. человек.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о так называемой "специальной военной операции" российских войск в Украине (все это время он отказывается признавать, что РФ развязала на территории Украины войну). Путин заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
По данным Генштаба ВСУ на утро 14 апреля, потери личного состава российских оккупантов с начала войны против Украины составили около 19,9 тыс. человек.
В начале апреля РФ вывела войска из северных областей Украины. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с российскими оккупантами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.
10 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут перейти к еще более масштабным действиям на востоке Украины.