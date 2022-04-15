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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мобилизованных россиян снабжают списанными бронежилетами – ГУР Минобороны Украины

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Бронежилеты для российских военных были сняты с "длительного хранения", отметили в ГУР
Бронежилеты для российских военных были сняты с "длительного хранения", отметили в ГУР
Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

Мобилизованные военнослужащие РФ, за счет которых доукомплектовываются подразделения, понесшие наибольшие потери в войне против Украины, в качестве снаряжения получают непригодные к использованию бронежилеты.

Об этом 14 апреля в Facebook сообщили в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины.

"12 марта российская железная дорога доставила "новобранцам" груз с 5006 единицами бронежилетов. По прибытии груза выяснилось, что ткань бронежилетов практически полностью сгнила, а металлические бронепластины проржавели", – говорится в сообщении.

Отмечается, что бронежилеты были сняты с "длительного хранения", где они "в течение лет лежали в условиях высокой влажности".

"Пока эта "защита" физически не способна кого-либо реально защитить. Как на такие поставки отреагировали российские мобилизованные – неизвестно", – резюмировали в ГУР.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/291608189817275

19 марта в Генштабе ВСУ говорили, что Россия может начать открытую мобилизацию для продолжения затяжной войны против Украины. Причина – большие потери личного состава за время войны, которую в Украине 24 февраля начала РФ.

Из-за нехватки резервов в России мобилизуют должников, алиментщиков и преступников, отмечала украинская разведка 22 марта.

4 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что в РФ начали скрытую мобилизацию, во время которой военно-политическое руководство страны планирует привлечь 60 тыс. человек.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о так называемой "специальной военной операции" российских войск в Украине (все это время он отказывается признавать, что РФ развязала на территории Украины войну). Путин заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".

По данным Генштаба ВСУ на утро 14 апреля, потери личного состава российских оккупантов с начала войны против Украины составили около 19,9 тыс. человек.

В начале апреля РФ вывела войска из северных областей Украины. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с российскими оккупантами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.

10 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут перейти к еще более масштабным действиям на востоке Украины.

Теги: Россия, Украина, мобилизация, разведка, бронежилеты, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, российские военные, российские оккупанты
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