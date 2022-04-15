Мобилизованных россиян снабжают списанными бронежилетами – ГУР Минобороны Украины

Бронежилеты для российских военных были сняты с "длительного хранения", отметили в ГУР Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

Об этом 14 апреля в Facebook сообщили в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины.

"12 марта российская железная дорога доставила "новобранцам" груз с 5006 единицами бронежилетов. По прибытии груза выяснилось, что ткань бронежилетов практически полностью сгнила, а металлические бронепластины проржавели", – говорится в сообщении.

Отмечается, что бронежилеты были сняты с "длительного хранения", где они "в течение лет лежали в условиях высокой влажности".

"Пока эта "защита" физически не способна кого-либо реально защитить. Как на такие поставки отреагировали российские мобилизованные – неизвестно", – резюмировали в ГУР.

19 марта в Генштабе ВСУ говорили, что Россия может начать открытую мобилизацию для продолжения затяжной войны против Украины. Причина – большие потери личного состава за время войны, которую в Украине 24 февраля начала РФ.

Из-за нехватки резервов в России мобилизуют должников, алиментщиков и преступников, отмечала украинская разведка 22 марта.

4 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что в РФ начали скрытую мобилизацию, во время которой военно-политическое руководство страны планирует привлечь 60 тыс. человек.

Война России против Украины. Главное (обновляется)