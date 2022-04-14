Краматорск и Константиновка, вероятно, станут целью для российских оккупантов – разведка Великобритании

Об этом разведка министерства обороны Великобритании сообщила 14 апреля в Twitter.

"На протяжении всего конфликта городские центры неоднократно сталкивались с неизбирательными нападениями со стороны России. Города Краматорск и Константиновка (оба – Донецкая область), вероятно, станут мишенью для российских властей аналогичного уровня насилия", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "сочетание массированных ракетно-артиллерийских ударов и усилий по сосредоточению сил для наступления" свидетельствует о возврате к традиционной военной доктрине РФ.

"Однако для этого потребуются значительные уровни сил. Продолжающаяся оборона Мариуполя со стороны Украины в настоящее время сковывает значительное количество российских войск и техники", – подчеркнули в разведке Великобритании.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 April 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/tmpiigcR8c — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 14, 2022

The Times со ссылкой на украинский военный источник написала 13 апреля, что РФ пытается собрать вооруженные силы на Донбассе, которые по численности будут превосходить ВСУ в пять раз. Собеседник издания отметил, что войска РФ перебрасываются со всей страны для решающего, как надеются в Москве, сражения на востоке Украины.

Путин 12 апреля заявил, что не имеет "никаких сомнений" в том, что задачи "операции" в Украине будут выполнены.

Война России против Украины. Главное (обновляется)