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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Краматорск и Константиновка, вероятно, станут целью для российских оккупантов – разведка Великобритании

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По информации Генштаба ВСУ, целью России является оккупация всей территории Донецкой и Луганской областей
По информации Генштаба ВСУ, целью России является оккупация всей территории Донецкой и Луганской областей
Фото: depositphotos.com

Выступление президента РФ Владимира Путина 12 апреля "подчеркнуло его неизменный интерес к Донбассу", где Россия в рамках подготовки к новому наступлению в Украине наносит удары по ВСУ.

Об этом разведка министерства обороны Великобритании сообщила 14 апреля в Twitter.

"На протяжении всего конфликта городские центры неоднократно сталкивались с неизбирательными нападениями со стороны России. Города Краматорск и Константиновка (оба – Донецкая область), вероятно, станут мишенью для российских властей аналогичного уровня насилия", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "сочетание массированных ракетно-артиллерийских ударов и усилий по сосредоточению сил для наступления" свидетельствует о возврате к традиционной военной доктрине РФ.

"Однако для этого потребуются значительные уровни сил. Продолжающаяся оборона Мариуполя со стороны Украины в настоящее время сковывает значительное количество российских войск и техники", – подчеркнули в разведке Великобритании.

The Times со ссылкой на украинский военный источник написала 13 апреля, что РФ пытается собрать вооруженные силы на Донбассе, которые по численности будут превосходить ВСУ в пять раз. Собеседник издания отметил, что войска РФ перебрасываются со всей страны для решающего, как надеются в Москве, сражения на востоке Украины.

Путин 12 апреля заявил, что не имеет "никаких сомнений" в том, что задачи "операции" в Украине будут выполнены.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о так называемой "специальной военной операции" российских войск в Украине (все это время он отказывается признавать, что РФ развязала на территории Украины войну). Путин заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".

По данным Генштаба ВСУ на утро 14 апреля, потери личного состава российских оккупантов с начала войны против Украины составили около 19,9 тыс. человек.

В начале апреля РФ вывела войска из северных областей Украины. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с российскими оккупантами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.

10 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут перейти к еще более масштабным действиям на востоке Украины.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, Донецкая область, Вооруженные силы Украины, Краматорск, разведка, нападение, Константиновка, артиллерия, ВСУ, наступление, война России против Украины, ракеты, удары, доктрина
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