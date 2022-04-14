Краматорск и Константиновка, вероятно, станут целью для российских оккупантов – разведка Великобритании

Об этом разведка министерства обороны Великобритании сообщила 14 апреля в Twitter.
"На протяжении всего конфликта городские центры неоднократно сталкивались с неизбирательными нападениями со стороны России. Города Краматорск и Константиновка (оба – Донецкая область), вероятно, станут мишенью для российских властей аналогичного уровня насилия", – говорится в сообщении.
Отмечается, что "сочетание массированных ракетно-артиллерийских ударов и усилий по сосредоточению сил для наступления" свидетельствует о возврате к традиционной военной доктрине РФ.
"Однако для этого потребуются значительные уровни сил. Продолжающаяся оборона Мариуполя со стороны Украины в настоящее время сковывает значительное количество российских войск и техники", – подчеркнули в разведке Великобритании.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 April 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 14, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/vFayCbnSMF
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/tmpiigcR8c
The Times со ссылкой на украинский военный источник написала 13 апреля, что РФ пытается собрать вооруженные силы на Донбассе, которые по численности будут превосходить ВСУ в пять раз. Собеседник издания отметил, что войска РФ перебрасываются со всей страны для решающего, как надеются в Москве, сражения на востоке Украины.
Путин 12 апреля заявил, что не имеет "никаких сомнений" в том, что задачи "операции" в Украине будут выполнены.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 24 февраля Путин объявил о так называемой "специальной военной операции" российских войск в Украине (все это время он отказывается признавать, что РФ развязала на территории Украины войну). Путин заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
По данным Генштаба ВСУ на утро 14 апреля, потери личного состава российских оккупантов с начала войны против Украины составили около 19,9 тыс. человек.
В начале апреля РФ вывела войска из северных областей Украины. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с российскими оккупантами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.
10 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут перейти к еще более масштабным действиям на востоке Украины.