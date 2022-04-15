Рада приняла закон о признании РФ государством-террористом и запрете ее военной символики

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

Как уточнил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, за принятие закона проголосовали 354 нардепа.

В первом чтении законопроект приняли 1 апреля.

Нормативный акт закрепляет в украинском законодательстве определения "государство-террорист" и "символика военного вторжения российского неонацистского тоталитарного режима в Украину".

Россия, согласно закону, признана государством-террористом, совершающим геноцид украинского народа, массовые убийства, международные преступления в Украине.

Также закон вводит запрет на пропаганду российского неонацистского тоталитарного режима и акта агрессии против Украины, начавшегося 24 февраля: латинские буквы Z, V, а также официальную символику и эмблемы вооруженных сил РФ и ее органов запрещено использовать на любых рекламных, транспортных средствах, печатных материалах, одежде, в местах проведения массовых мероприятий, в материалах любой агитации, рекламе, СМИ, интернете, соцсетях, произведениях (есть ряд исключений).

Война России против Украины. Главное (обновляется)