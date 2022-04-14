"Возможности по России у нас прекрасны". В ОПУ допустили ответный удар по РФ в случае удара по Киеву

В минобороны РФ пригрозили нанести удары по центрам принятия решений в Украине, в том числе в Киеве Фото: depositphotos.com

Соответствующее мнение 13 апреля в эфире YouTube-канала "ФЕЙГИН LIVE" высказал советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович.

В российском оборонном ведомстве увидели "попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории РФ". На брифинге 13 апреля официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что "если такие случаи продолжатся, то вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве".

Комментируя слова спикера минобороны РФ, Арестович отметил, что российские оккупанты "могут осуществить удар даже в последний день перед заключением мирного соглашения с Украиной".

"Но они сказали, что будут бить по органам управления, в которых принимаются решения… Возможно, Кабмин, возможно, Офис президента, возможно, Верховная Рада. Мы всегда к этому готовы, пусть летит, посмотрим, – сказал советник главы ОПУ. – Надо просто помнить, что на любой выстрел по нашим органам управления у нас найдется своя резьба. Тут надо быть аккуратным в вопросе поднятия ставок. Потому что возможности по России, сразу хочу сказать, у нас прекрасны. То, что мы их пока не используем… Любая война имеет степень эскалации, хотите эскалировать – давайте".

10 апреля основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал письмо, присланное ему сотрудником российских спецслужб, в котором говорится, что ФСБ РФ готовит теракты в оккупированном Россией Крыму и приграничном Белгороде, чтобы обвинить в этом Украину.

По данным украинской разведки, в РФ планируют нанесение ракетно-бомбовых ударов по Белгороду или одному из городов Крыма, чтобы обвинить Вооруженные силы Украины и добровольческие батальоны и создать эмоциональную картину "зверств украинских националистов". В ГУР Минобороны отметили, что власти РФ активно разгоняют антиукраинскую истерию.

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