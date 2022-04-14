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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Возможности по России у нас прекрасны". В ОПУ допустили ответный удар по РФ в случае удара по Киеву

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В минобороны РФ пригрозили нанести удары по центрам принятия решений в Украине, в том числе в Киеве
В минобороны РФ пригрозили нанести удары по центрам принятия решений в Украине, в том числе в Киеве
Фото: depositphotos.com

В Офисе президента в ответ на угрозы российского минобороны нанести удары по центрам принятия решений в Украине, призвали "быть аккуратными в вопросе поднятия ставок" в войне между странами.

Соответствующее мнение 13 апреля в эфире YouTube-канала "ФЕЙГИН LIVE" высказал советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович.

В российском оборонном ведомстве увидели "попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории РФ". На брифинге 13 апреля официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что "если такие случаи продолжатся, то вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве".

Комментируя слова спикера минобороны РФ, Арестович отметил, что российские оккупанты "могут осуществить удар даже в последний день перед заключением мирного соглашения с Украиной".

"Но они сказали, что будут бить по органам управления, в которых принимаются решения… Возможно, Кабмин, возможно, Офис президента, возможно, Верховная Рада. Мы всегда к этому готовы, пусть летит, посмотрим, – сказал советник главы ОПУ. – Надо просто помнить, что на любой выстрел по нашим органам управления у нас найдется своя резьба. Тут надо быть аккуратным в вопросе поднятия ставок. Потому что возможности по России, сразу хочу сказать, у нас прекрасны. То, что мы их пока не используем… Любая война имеет степень эскалации, хотите эскалировать – давайте".

10 апреля основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал письмо, присланное ему сотрудником российских спецслужб, в котором говорится, что ФСБ РФ готовит теракты в оккупированном Россией Крыму и приграничном Белгороде, чтобы обвинить в этом Украину.

По данным украинской разведки, в РФ планируют нанесение ракетно-бомбовых ударов по Белгороду или одному из городов Крыма, чтобы обвинить Вооруженные силы Украины и добровольческие батальоны и создать эмоциональную картину "зверств украинских националистов". В ГУР Минобороны отметили, что власти РФ активно разгоняют антиукраинскую истерию.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

29 марта под Белгородом (РФ) произошли взрывы на складе с боеприпасами. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что причиной стал пожар. Он отмечал, что жертв и пострадавших среди мирного населения в результате взрывов нет. Разрушенных жилых и нежилых построек на территории села, где находился склад, тоже нет. Источники российского госагентства "РИА Новости" заявили, что в результате инцидента пострадали четверо силовиков, а причиной взрывов стал "человеческий фактор".

В Белгороде в ночь на 1 апреля начался пожар на нефтебазе, которая принадлежит "Роснефти". Жителей нескольких улиц эвакуировали. Гладков утверждал, что пожар начался "вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте".

Министерство обороны Украины и глава МИД Дмитрий Кулеба не подтвердили и не опровергли информацию о причастности Украины. Арестович подчеркнул, что всю ответственность за происходящее на территории РФ несет ее руководство – к нему и все вопросы.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, угрозы, Алексей Арестович, советник, авиаудар, война России против Украины, минобороны РФ, ракеты, удары, Офис президента Украины, Кабмин, российские оккупанты
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