СНБО решил приостановить деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде

Об этом сообщил в Facebook нардеп от "Слуги народа" Алексей Мовчан.

Как пишет в Telegram нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, сегодня на заседании Верховной Рады было обнародовано это решение СНБО.

Кроме того, по его словам, на этом же заседании объявили о выходе из состава фракции нардепов Дмитрия Исаенко и Анатолия Бурмича. Вадима Рабиновича отозвали с поста сопредседателя фракции ОПЗЖ, должность председателя занял Юрий Бойко.

Спикер парламента Руслан Стефанчук 13 апреля говорил, что фракции ОПЗЖ "в ближайшее время в парламенте Украины не будет".