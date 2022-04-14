СНБО решил приостановить деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде

Об этом сообщил в Facebook нардеп от "Слуги народа" Алексей Мовчан.
Как пишет в Telegram нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, сегодня на заседании Верховной Рады было обнародовано это решение СНБО.
Кроме того, по его словам, на этом же заседании объявили о выходе из состава фракции нардепов Дмитрия Исаенко и Анатолия Бурмича. Вадима Рабиновича отозвали с поста сопредседателя фракции ОПЗЖ, должность председателя занял Юрий Бойко.
Спикер парламента Руслан Стефанчук 13 апреля говорил, что фракции ОПЗЖ "в ближайшее время в парламенте Украины не будет".
На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, ОПЗЖ поддержали 13,05% избирателей. Политическая партия сформировала вторую по численности (43 нардепа) фракцию в Верховной Раде Украины.
На фоне массированного военного вторжения РФ в Украину 15 марта из фракции ОПЗЖ в Раде вышли нардепы Александр Фельдман, Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова и Вадим Столар. Кроме того, ранее исключенного из ОПЗЖ нардепа Илью Киву лишили мандата.
20 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, среди которых и ОПЗЖ. Согласно указу, деятельность этих партий прекращается на время военного положения с учетом прямой военной агрессии со стороны России. При этом в документе указывается, что за данными партиями замечены антиукраинская деятельность, пропаганда войны, сепаратизм, коллаборационизм.
24 марта из фракции ОПЗЖ в Раде вышли еще пять нардепов: Валерий Гнатенко, Игорь Кисилев, Александр Лукашев, Владимир Мороз и Наталья Приходько.
12 апреля СБУ в результате многоуровневой спецоперации задержала нардепа от ОПЗЖ, кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука. Он находился под домашним арестом, но пропал после начала вторжения РФ в Украину 24 февраля, украинские правоохранители в марте объявили его в розыск.