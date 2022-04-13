Стефанчук заявил, что в ближайшее время фракции ОПЗЖ в Верховной Раде Украины не будет

Об этом 13 апреля в эфире национального телемарафона, который в YouTube транслировал канал "Украина 24", сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.
"Не хочу делать спойлер, но я думаю, что в ближайшее время такой фракции в парламенте Украины не будет. Уже в ближайшее время", – анонсировал глава Рады.
На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, ОПЗЖ поддержали 13,05% избирателей. Политическая партия сформировала вторую по численности (43 нардепа) фракцию в Верховной Раде Украины.
На фоне массированного военного вторжения РФ в Украину 15 марта из фракции ОПЗЖ в Раде вышли нардепы Александр Фельдман, Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова и Вадим Столар. Кроме того, ранее исключенного из ОПЗЖ нардепа Илью Киву лишили мандата.
20 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, среди которых и ОПЗЖ. Согласно указу, деятельность этих партий прекращается на время военного положения с учетом прямой военной агрессии со стороны России. При этом в документе указывается, что за данными партиями замечены антиукраинская деятельность, пропаганда войны, сепаратизм, коллаборационизм.
24 марта из фракции ОПЗЖ в Раде вышли еще пять нардепов: Валерий Гнатенко, Игорь Кисилев, Александр Лукашев, Владимир Мороз и Наталья Приходько.
12 апреля СБУ в результате многоуровневой спецоперации задержала нардепа от ОПЗЖ, кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука. Он находился под домашним арестом, но пропал после начала вторжения РФ в Украину 24 февраля, украинские правоохранители в марте объявили его в розыск.