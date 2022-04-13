Стефанчук заявил, что в ближайшее время фракции ОПЗЖ в Верховной Раде Украины не будет

После выборов в 2019 году ОПЗЖ сформировала вторую по численности фракцию в Раде Фото: rada.gov.ua

Об этом 13 апреля в эфире национального телемарафона, который в YouTube транслировал канал "Украина 24", сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Не хочу делать спойлер, но я думаю, что в ближайшее время такой фракции в парламенте Украины не будет. Уже в ближайшее время", – анонсировал глава Рады.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, ОПЗЖ поддержали 13,05% избирателей. Политическая партия сформировала вторую по численности (43 нардепа) фракцию в Верховной Раде Украины.