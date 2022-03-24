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ПОЛИТИКА

Из фракции ОПЗЖ в Раде вышли еще пять нардепов

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Фракция ОПЗЖ в Раде постепенно уменьшается
Фракция ОПЗЖ в Раде постепенно уменьшается
Фото: depositphotos.com

24 марта на заседании Верховной Рады пять народных депутатов покинули ряды парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" и один – фракцию "Батьківщина". Об этом сообщил в Telegram нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, ряды фракции ОПЗЖ покинули народные депутаты Валерий Гнатенко, Игорь Кисилев, Александр Лукашев, Владимир Мороз и Наталья Приходько.

Из фракции "Батьківщина" в Раде вышел Антон Яценко, избранный в Верховную Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец и вошедший во фракцию менее года назад.

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Контекст:

15 марта из фракции ОПЗЖ в Раде вышли Александр Фельдман, Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова и Вадим Столар.

17 марта фракции ОПЗЖ в Винницком областном и Херсонском городском советах объявили о самороспуске.

20 марта 2022 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, среди которых и ОПЗЖ. Согласно указу, деятельность этих партий прекращается на время военного положения с учетом прямой военной агрессии со стороны России. При этом в документе указывается, что за данными партиями замечены антиукраинская деятельность, пропаганда войны, сепаратизм, коллаборационизм.

Теги: Верховная Рада, ВО Батьківщина, народные депутаты, Владимир Мороз, Антон Яценко, Оппозиционная платформа – За жизнь, Валерий Гнатенко, ОПЗЖ, Александр Лукашев, Наталья Приходько, Ярослав Железняк, Игорь Кисилев
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