Из фракции ОПЗЖ в Раде вышли еще пять нардепов

По его словам, ряды фракции ОПЗЖ покинули народные депутаты Валерий Гнатенко, Игорь Кисилев, Александр Лукашев, Владимир Мороз и Наталья Приходько.

Из фракции "Батьківщина" в Раде вышел Антон Яценко, избранный в Верховную Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец и вошедший во фракцию менее года назад.

Война России против Украины. Главное (обновляется)