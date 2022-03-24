Из фракции ОПЗЖ в Раде вышли еще пять нардепов

По его словам, ряды фракции ОПЗЖ покинули народные депутаты Валерий Гнатенко, Игорь Кисилев, Александр Лукашев, Владимир Мороз и Наталья Приходько.
Из фракции "Батьківщина" в Раде вышел Антон Яценко, избранный в Верховную Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец и вошедший во фракцию менее года назад.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
15 марта из фракции ОПЗЖ в Раде вышли Александр Фельдман, Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова и Вадим Столар.
17 марта фракции ОПЗЖ в Винницком областном и Херсонском городском советах объявили о самороспуске.
20 марта 2022 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, среди которых и ОПЗЖ. Согласно указу, деятельность этих партий прекращается на время военного положения с учетом прямой военной агрессии со стороны России. При этом в документе указывается, что за данными партиями замечены антиукраинская деятельность, пропаганда войны, сепаратизм, коллаборационизм.