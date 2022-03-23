В Мукачево досрочно прекратили полномочия секретаря горсовета от ОПЗЖ

Решение приняли на внеочередной сессии горсовета.

"Решение о досрочном прекращении полномочий секретаря Мукачевского городского совета Яны Чубирко (от запрещенной в стране партии ОПЗЖ) в ходе тайного голосования поддержал 31 депутат городского совета [из 31 присутствующего]", – сообщили в пресс-службе.

Контекст:

Как сообщал сайт "Район.Мукачево", Чубирко 24 года. В 2020 году она работала помощницей нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

20 марта 2022 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, среди которых и ОПЗЖ. Согласно указу, деятельность этих партий прекращается на время военного положения с учетом прямой военной агрессии со стороны России. При этом в документе указывается, что за данными партиями замечены антиукраинская деятельность, пропаганда войны, сепаратизм, коллаборационизм.