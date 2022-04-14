ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, яхта. Суд арестовал еще 154 объекта имущества Медведчука и Марченко – ГБР

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах, его подозревают в том числе в госизмене и пособничестве терроризму
Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах, его подозревают в том числе в госизмене и пособничестве терроризму
Фото: ЕРА

13 апреля Лычаковский районный суд Львова по представлению Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора арестовал еще 154 объекта движимого и недвижимого имущества главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", нардепа Виктора Медведчука и его жены, телеведущей Оксаны Марченко. Об этом 14 апреля на официальном сайте сообщила пресс-служба ГБР.

"Среди арестованного: 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторная яхта", – говорится в сообщении ГБР.

Отмечается, что под арест также попали доли в уставных капиталах в 25 компаниях, бенефициарным владельцем которых является Медведчук или его жена.

7 апреля пресс-служба Национальной полиции Украины сообщила, что суд разрешил арестовать активы, конечным бенефициаром которых является Марченко. Во время обысков в недвижимости, зарегистрированной на предприятие, владельцем которого является жена Медведчука, правоохранители изъяли более 300 картин известных художников, снегоходы, квадроциклы и автомобили.

11 апреля стало известно, что Лычаковский районный суд города Львова передал яхту Royal Romance Медведчука, арестованную 16 марта, в распоряжение Агентству по розыску и управлению активами (АРМА).

Контекст:

Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах, его подозревают в том числе в госизмене и пособничестве терроризму. Он должен был находиться под домашним арестом до 10 марта 2022 года.

21 февраля к его дому прибыло большое количество полиции и титушек. Журналист Bihus.info Денис Бигус написал о том, что "есть ощущение, что главный ожидатель "русского мира" съ...бывает".

27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте".

4 марта суд во Львове дал разрешение на задержание Медведчука, из определения следовало, что со 2 марта он объявлен в розыск.

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. В СБУ уточнили: задержание стало результатом многоуровневой спецоперации.

По словам Зеленского, кум Путина скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Украинскую военную форму он надел сам, чтобы "замаскироваться", сказал Зеленский. Президент предлагает обменять его на пленных украинских военнослужащих. В Кремле в ответ заявили, что Медведчук не является гражданином России, а также что якобы неизвестна его позиция относительно возможного обмена.

Теги: Россия, Украина, Виктор Медведчук, правоохранители, политика, активы, имущество, Оксана Марченко, Офис генпрокурора, ОПЗЖ, ГБР, нардеп
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Жуткая фальшивка". Ширвиндт отреагировал на фейк, будто он осудил Макаревича за отъезд из России
"Жуткая фальшивка". Ширвиндт отреагировал на фейк, будто он осудил Макаревича за отъезд из России
Серга об уничтоженном крейсере "Москва": Матросы ссутся, толпой бегут в ворота рая, а Бог им четко отвечает, что "на х...й – это не ко мне"
Серга об уничтоженном крейсере "Москва": Матросы ссутся, толпой бегут в ворота рая, а Бог им четко отвечает, что "на х...й – это не ко мне"
Невестка Марченко пригрозила "тройным бумерангом" после задержания Медведчука
Невестка Марченко пригрозила "тройным бумерангом" после задержания Медведчука
32-летний Рэдклифф объявил о завершении актерской карьеры
32-летний Рэдклифф объявил о завершении актерской карьеры
Бывшая жена Дмитрия Ступки показала нового избранника
Бывшая жена Дмитрия Ступки показала нового избранника
"Никто ничего никуда не вывозил!" Каминская заступилась за бывшего мужа перед хейтерами
"Никто ничего никуда не вывозил!" Каминская заступилась за бывшего мужа перед хейтерами
Кухар: Пока не забрала детей с разных границ, не могла ни дышать, ни плакать
Кухар: Пока не забрала детей с разных границ, не могла ни дышать, ни плакать
"Досить цих війн". 15-летний сын Скрипки презентовал авторскую песню. Видео
"Досить цих війн". 15-летний сын Скрипки презентовал авторскую песню. Видео
"Лукаш был выпорон и отправлен к Путлеру". Мишина показала, как героиня "Крепостной" в ее исполнении "допросила" президента Беларуси
"Лукаш был выпорон и отправлен к Путлеру". Мишина показала, как героиня "Крепостной" в ее исполнении "допросила" президента Беларуси
"Мне каждый день за них страшно". Джамала рассказала о родственниках в Крыму
"Мне каждый день за них страшно". Джамала рассказала о родственниках в Крыму
Горбунов и Осадчая планируют взять приемного ребенка, потерявшего родителей в войне
Горбунов и Осадчая планируют взять приемного ребенка, потерявшего родителей в войне
"У меня здесь работа и муж". Проживающая в США Мика Ньютон прокомментировала свое возможное возвращение в Украину
"У меня здесь работа и муж". Проживающая в США Мика Ньютон прокомментировала свое возможное возвращение в Украину
"Я не мог не дать ему шанс на счастливую жизнь". Кулеба показал нового питомца из Мариуполя, хозяева которого пропали без вести
"Я не мог не дать ему шанс на счастливую жизнь". Кулеба показал нового питомца из Мариуполя, хозяева которого пропали без вести
Арзуманян и Каднай выступили с концертом перед украинскими защитниками
Арзуманян и Каднай выступили с концертом перед украинскими защитниками
  Фронтмен Kalush Orchestra Псюк: Если мобилизуют, убегать точно не буду, но сейчас я полезнее, чем со стволом
  Фронтмен Kalush Orchestra Псюк: Если мобилизуют, убегать точно не буду, но сейчас я полезнее, чем со стволом
  "Не успела найти мужа, не успела родить детей". Огневич заявила о желании стать матерью после победы над российскими оккупантами
  "Не успела найти мужа, не успела родить детей". Огневич заявила о желании стать матерью после победы над российскими оккупантами
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она к себе в дом взяла переселенцев, и на квартиру взяла". Данилко рассказал, чем во время войны занимается мама Сердючки (99871)
2
"Будет концерты давать в бункере для Путина", "Россия уже проклята миром". Лолита возмутила сеть новым постом (62355)
3
"У Медведчука было две жены?", "Кто эта мадам?" В сети обсуждают изменения во внешности Марченко (56182)
4
"Вы готовы верить всему вранью, которым вас, говноедов, пичкают". Лазарева, которую "похоронили" в РФ, опровергла свою смерть (30040)
5
"Боюсь дать дуба без трусов". Телеведущая Лебедь призналась, что во время войны стала бояться принимать душ (24514)
6
"Каждый принимает решения, которые считает нужными". Садовый рассказал, где находятся его жена и пятеро сыновей (23760)
7
"Нам с тобой еще ого-го сколько предстоит!" 68-летний Макаревич показал фото с 70-летним Кутиковым (20081)
8
Райкина уволили из созданной им Театральной школы после подписания письма с призывом "к мирному урегулированию ситуации в Украине" (19631)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS