26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, яхта. Суд арестовал еще 154 объекта имущества Медведчука и Марченко – ГБР

"Среди арестованного: 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторная яхта", – говорится в сообщении ГБР.
Отмечается, что под арест также попали доли в уставных капиталах в 25 компаниях, бенефициарным владельцем которых является Медведчук или его жена.
7 апреля пресс-служба Национальной полиции Украины сообщила, что суд разрешил арестовать активы, конечным бенефициаром которых является Марченко. Во время обысков в недвижимости, зарегистрированной на предприятие, владельцем которого является жена Медведчука, правоохранители изъяли более 300 картин известных художников, снегоходы, квадроциклы и автомобили.
11 апреля стало известно, что Лычаковский районный суд города Львова передал яхту Royal Romance Медведчука, арестованную 16 марта, в распоряжение Агентству по розыску и управлению активами (АРМА).
Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах, его подозревают в том числе в госизмене и пособничестве терроризму. Он должен был находиться под домашним арестом до 10 марта 2022 года.
21 февраля к его дому прибыло большое количество полиции и титушек. Журналист Bihus.info Денис Бигус написал о том, что "есть ощущение, что главный ожидатель "русского мира" съ...бывает".
27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте".
4 марта суд во Львове дал разрешение на задержание Медведчука, из определения следовало, что со 2 марта он объявлен в розыск.
Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. В СБУ уточнили: задержание стало результатом многоуровневой спецоперации.
По словам Зеленского, кум Путина скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Украинскую военную форму он надел сам, чтобы "замаскироваться", сказал Зеленский. Президент предлагает обменять его на пленных украинских военнослужащих. В Кремле в ответ заявили, что Медведчук не является гражданином России, а также что якобы неизвестна его позиция относительно возможного обмена.