26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, яхта. Суд арестовал еще 154 объекта имущества Медведчука и Марченко – ГБР

Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах, его подозревают в том числе в госизмене и пособничестве терроризму Фото: ЕРА

"Среди арестованного: 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторная яхта", – говорится в сообщении ГБР.

Отмечается, что под арест также попали доли в уставных капиталах в 25 компаниях, бенефициарным владельцем которых является Медведчук или его жена.

7 апреля пресс-служба Национальной полиции Украины сообщила, что суд разрешил арестовать активы, конечным бенефициаром которых является Марченко. Во время обысков в недвижимости, зарегистрированной на предприятие, владельцем которого является жена Медведчука, правоохранители изъяли более 300 картин известных художников, снегоходы, квадроциклы и автомобили.

11 апреля стало известно, что Лычаковский районный суд города Львова передал яхту Royal Romance Медведчука, арестованную 16 марта, в распоряжение Агентству по розыску и управлению активами (АРМА).