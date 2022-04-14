"ФСБ все сделает". Охранник Медведчука рассказал подробности его побега

Охранник рассказал, что так как Беларусь и Россия уже "закрыты", то побег политика организовывали через Приднестровье. Скриншот: Служба безпеки України / Facebook

Охранника зовут Андрей Таран, он рассказал, что работал в Управлении госохраны с 2000 года. Во время работы там ему довелось охранять Медведчука. После увольнения из УГО он продолжил работать в личной охране Медведчука на протяжении приблизительно 20 лет.

По словам охранника, 23 февраля 2022 года в час ночи он под руководством Андрея Мартынова (про соучредителя охранной фирмы Медведчука "Шторм" Мартынова, бывшего также его помощником в Раде, писало "Радіо Свобода") "осуществил два выезда по территории нашего объекта по улице Медвинской для усыпления бдительности сотрудников полиции". В третий раз охранники выехали уже вместе с Медведчуком.

После побега из-под домашнего ареста политик прятался в частном доме в Киеве по адресу Яслинская, 11б со своим поваром и охраной. По "легенде" этот дом якобы арендовала семья из Италии.

Скриншот: 2gis.ua

"Медведчук общался с женой. В их разговоре я слышал [такие] слова, как "ФСБ – они все сделают, они помогут". Слышал в их разговоре, что будет готовиться побег с этого адреса... Что побег готовит ФСБ. Так как Беларусь и Россия уже закрыты, то, скорее всего, это будет через Приднестровье, по воде, через "зеленку", – рассказал охранник.

По его словам, он также слышал в разговорах, что "готовит это все ФСБ под руководством [президента РФ Владимира] Путина".

Таран рассказал, что Медведчуку привезли в этот дом украинскую военную форму, балаклаву, кепку и увезли на машине.

"Перед тем, как уходить, он сказал: "Все, спасибо, ждите дальнейших указаний", – завершил рассказ охранник.