"ФСБ все сделает". Охранник Медведчука рассказал подробности его побега

Охранника зовут Андрей Таран, он рассказал, что работал в Управлении госохраны с 2000 года. Во время работы там ему довелось охранять Медведчука. После увольнения из УГО он продолжил работать в личной охране Медведчука на протяжении приблизительно 20 лет.
По словам охранника, 23 февраля 2022 года в час ночи он под руководством Андрея Мартынова (про соучредителя охранной фирмы Медведчука "Шторм" Мартынова, бывшего также его помощником в Раде, писало "Радіо Свобода") "осуществил два выезда по территории нашего объекта по улице Медвинской для усыпления бдительности сотрудников полиции". В третий раз охранники выехали уже вместе с Медведчуком.
После побега из-под домашнего ареста политик прятался в частном доме в Киеве по адресу Яслинская, 11б со своим поваром и охраной. По "легенде" этот дом якобы арендовала семья из Италии.
"Медведчук общался с женой. В их разговоре я слышал [такие] слова, как "ФСБ – они все сделают, они помогут". Слышал в их разговоре, что будет готовиться побег с этого адреса... Что побег готовит ФСБ. Так как Беларусь и Россия уже закрыты, то, скорее всего, это будет через Приднестровье, по воде, через "зеленку", – рассказал охранник.
По его словам, он также слышал в разговорах, что "готовит это все ФСБ под руководством [президента РФ Владимира] Путина".
Таран рассказал, что Медведчуку привезли в этот дом украинскую военную форму, балаклаву, кепку и увезли на машине.
"Перед тем, как уходить, он сказал: "Все, спасибо, ждите дальнейших указаний", – завершил рассказ охранник.
Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах, его подозревают в том числе в госизмене и пособничестве терроризму. Он должен был находиться под домашним арестом до 10 марта 2022 года
21 февраля к его дому прибыло большое количество полиции и титушек. Журналист Bihus.info Денис Бигус написал о том, что "есть ощущение, что главный ожидатель "русского мира" съ...бывает".
27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте".
4 марта суд во Львове дал разрешение на задержание Медведчука, из определения следовало, что со 2 марта он объявлен в розыск.
Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука.
В СБУ уточнили: задержание стало результатом многоуровневой спецоперации.
По словам Зеленского, кум Путина скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Украинскую военную форму он надел сам, чтобы "замаскироваться", сказал Зеленский. Президент предлагает обменять его на пленных украинских военнослужащих. В Кремле в ответ заявили, что Медведчук не является гражданином России, а также что якобы неизвестна его позиция относительно возможного обмена.