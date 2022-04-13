ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Побег Медведчука организовала ФСБ. Его планировали вывезти в Приднестровье, а затем – в Москву – Баканов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
О задержании Медведчука стало известно 13 апреля
О задержании Медведчука стало известно 13 апреля
Фото: Служба безпеки України / Facebook

ФСБ России пыталась вывезти нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука сначала в Приднестровье, а затем – в Москву. Об этом глава СБУ Иван Баканов сообщил во время национального телемарафона.

"Это действительно была сложная и опасная для многих ее участников операция, длившаяся около месяца в военных условиях. Президент дал поручение, и мы активизировали все возможности, чтобы это поручение выполнить и найти господина Медведчука. Было проведено много аналитической и оперативной, агентурной работы, которая в конце концов привела нас к Медведчуку", – заявил Баканов.

Он добавил, что украинской спецслужбе противостоял не только лично Медведчук, но и ФСБ, которая пыталась вывезти кума российского президента Владимира Путина за границу.

"Российские спецслужбы для реализации своего плана привлекли лидеров криминального мира нашего государства и коррумпированных правоохранителей", – подчеркнул глава СБУ.

Он отметил, что ФСБ пыталась максимально замаскировать свои планы: вбрасывала дезинформацию, специально делала фейковые сливы, пыталась организовать "липовые" маршруты для эвакуации политика и пустить СБУ по ложному следу, даже подготовила "псевдомедведчуков" для отведения внимания.

"Медведчука под видом военного ВСУ якобы в сопровождении коллег хотели довезти до украинской границы. Там – на лодке переправить на другую торону, где его уже ждала эвакуационная группа спецназовцев ФСБ. Они прибыли в нужную точку, чтоб доставить Медведчука в Москву. Но благодаря СБУ реализовать этот план не удалось", – добавил Баканов.

Контрразведка СБУ просчитала десятки версий, определила настоящий маршрут и выяснила место прибытия эвакуационной группы ФСБ в непризнанное Приднестровье.

"Это позволило оперативникам и следователям Службы безопасности Украины задержать Медведчука по дороге от нашей столицы, вблизи выезда из Киевской области. Отмечу, что его сопровождали украинские правоохранители, которые также будут отвечать за свои действия", – сказал он.

Также был задержан охранник Медведчука Андрей Таран, который помогал ему с побегом. Охранник рассказал, что слышал, как Медведчук в разговоре с женой говорил, что побег организовывает ФСБ и так как Беларусь и Россия уже закрыты, то побег организуют через Приднестровье.

Контекст:

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука.

В СБУ уточнили: задержание стало результатом многоуровневой спецоперации (Медведчук, который находился под домашним арестом, пропал после начала вторжения РФ в Украину 24 февраля, украинские правоохранители в марте объявили его в розыск).

По словам Зеленского, кум Путина скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Украинскую военную форму он надел сам, чтобы "замаскироваться", сказал Зеленский. Президент предлагает обменять его на пленных украинских военнослужащих. В Кремле в ответ заявили, что Медведчук не является гражданином России, а также что якобы неизвестна его позиция относительно возможного обмена.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СБУ, Украина, Виктор Медведчук, Приднестровье, ФСБ, побег, ОПЗЖ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Нет ни домработницы, ни няни. Надо всему научиться". Полякова рассказала о жизни за границей после нападения РФ на Украину
  "Нет ни домработницы, ни няни. Надо всему научиться". Полякова рассказала о жизни за границей после нападения РФ на Украину
"Президент Зеленский умоляет мир отправить им оружие. Давайте дадим все, что им нужно". Рурк выступил в поддержку Украины
"Президент Зеленский умоляет мир отправить им оружие. Давайте дадим все, что им нужно". Рурк выступил в поддержку Украины
В Израиле состоится благотворительный концерт в поддержку украинских детей-сирот под патронатом Яна Табачника
В Израиле состоится благотворительный концерт в поддержку украинских детей-сирот под патронатом Яна Табачника
"Герои не умирают!" alyona alyona потеряла на войне близкого человека
"Герои не умирают!" alyona alyona потеряла на войне близкого человека
  Огневич: Я не могу разделять россиян после тех зверств, которые мы видим. Они все виноваты
  Огневич: Я не могу разделять россиян после тех зверств, которые мы видим. Они все виноваты
"Боюсь дать дуба без трусов". Телеведущая Лебедь призналась, что во время войны стала бояться принимать душ
"Боюсь дать дуба без трусов". Телеведущая Лебедь призналась, что во время войны стала бояться принимать душ
Рианна на позднем сроке беременности снялась в ванной. Фото
Рианна на позднем сроке беременности снялась в ванной. Фото
"Нам с тобой еще ого-го сколько предстоит!" 68-летний Макаревич показал фото с 70-летним Кутиковым
"Нам с тобой еще ого-го сколько предстоит!" 68-летний Макаревич показал фото с 70-летним Кутиковым
"Синдром уцелевшего". Tarabarova попала в больницу с посттравматическим стрессовым расстройством
"Синдром уцелевшего". Tarabarova попала в больницу с посттравматическим стрессовым расстройством
  "Она к себе в дом взяла переселенцев, и на квартиру взяла". Данилко рассказал, чем во время войны занимается мама Сердючки
  "Она к себе в дом взяла переселенцев, и на квартиру взяла". Данилко рассказал, чем во время войны занимается мама Сердючки
"Языком тела о войне в Украине". Гвоздева и студенты-хореографы станцевали под гимн Украины. Видео
"Языком тела о войне в Украине". Гвоздева и студенты-хореографы станцевали под гимн Украины. Видео
Шер призвала предоставить Украине оружие для защиты от российских оккупантов
Шер призвала предоставить Украине оружие для защиты от российских оккупантов
"Ты украинка, поэтому оставайся приветливой и сдержанной". Фреймут записала обращение к соотечественницам-эмигранткам
"Ты украинка, поэтому оставайся приветливой и сдержанной". Фреймут записала обращение к соотечественницам-эмигранткам
  "Ой, у лузі червона калина". Украинские певицы спели в Польше гимн сечевых стрельцов перед благотворительным матчем в поддержу Украины. Видео
  "Ой, у лузі червона калина". Украинские певицы спели в Польше гимн сечевых стрельцов перед благотворительным матчем в поддержу Украины. Видео
Усик спустя 10 лет вернул козацкий оселедец и отрастил усы
Усик спустя 10 лет вернул козацкий оселедец и отрастил усы
Райкина уволили из созданной им Театральной школы после подписания письма с призывом "к мирному урегулированию ситуации в Украине"
Райкина уволили из созданной им Театральной школы после подписания письма с призывом "к мирному урегулированию ситуации в Украине"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Виктор уже в Торонто". Дочь Ющенко сообщила, что ее 17-летний сын будет учиться в Канаде (122898)
2
"Будет концерты давать в бункере для Путина", "Россия уже проклята миром". Лолита возмутила сеть новым постом (53973)
3
"Мы с Путиным расцеловались. После этого вся московская тусовка бросилась ко мне целоваться, решив, что так передается власть". Садальский процитироал Альтова (28797)
4
"Вы готовы верить всему вранью, которым вас, говноедов, пичкают". Лазарева, которую "похоронили" в РФ, опровергла свою смерть (28507)
5
"Она к себе в дом взяла переселенцев, и на квартиру взяла". Данилко рассказал, чем во время войны занимается мама Сердючки (28502)
6
Зеленская назвала роковую ошибку тирана Путина (27083)
7
"Она будет настоящей, не выдавленной". Дорофеева анонсировала дуэтную песню, которую "наконец-то" запишет на украинском языке (25535)
8
Дурнев: В России неблагополучные люди идут служить. Точно такие у них жены. Приносишь ей с войны чужие трусы, а она: "Блин, ты красавчик" (23822)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS