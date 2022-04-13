Побег Медведчука организовала ФСБ. Его планировали вывезти в Приднестровье, а затем – в Москву – Баканов

"Это действительно была сложная и опасная для многих ее участников операция, длившаяся около месяца в военных условиях. Президент дал поручение, и мы активизировали все возможности, чтобы это поручение выполнить и найти господина Медведчука. Было проведено много аналитической и оперативной, агентурной работы, которая в конце концов привела нас к Медведчуку", – заявил Баканов.
Он добавил, что украинской спецслужбе противостоял не только лично Медведчук, но и ФСБ, которая пыталась вывезти кума российского президента Владимира Путина за границу.
"Российские спецслужбы для реализации своего плана привлекли лидеров криминального мира нашего государства и коррумпированных правоохранителей", – подчеркнул глава СБУ.
Он отметил, что ФСБ пыталась максимально замаскировать свои планы: вбрасывала дезинформацию, специально делала фейковые сливы, пыталась организовать "липовые" маршруты для эвакуации политика и пустить СБУ по ложному следу, даже подготовила "псевдомедведчуков" для отведения внимания.
"Медведчука под видом военного ВСУ якобы в сопровождении коллег хотели довезти до украинской границы. Там – на лодке переправить на другую торону, где его уже ждала эвакуационная группа спецназовцев ФСБ. Они прибыли в нужную точку, чтоб доставить Медведчука в Москву. Но благодаря СБУ реализовать этот план не удалось", – добавил Баканов.
Контрразведка СБУ просчитала десятки версий, определила настоящий маршрут и выяснила место прибытия эвакуационной группы ФСБ в непризнанное Приднестровье.
"Это позволило оперативникам и следователям Службы безопасности Украины задержать Медведчука по дороге от нашей столицы, вблизи выезда из Киевской области. Отмечу, что его сопровождали украинские правоохранители, которые также будут отвечать за свои действия", – сказал он.
Также был задержан охранник Медведчука Андрей Таран, который помогал ему с побегом. Охранник рассказал, что слышал, как Медведчук в разговоре с женой говорил, что побег организовывает ФСБ и так как Беларусь и Россия уже закрыты, то побег организуют через Приднестровье.
Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука.
В СБУ уточнили: задержание стало результатом многоуровневой спецоперации (Медведчук, который находился под домашним арестом, пропал после начала вторжения РФ в Украину 24 февраля, украинские правоохранители в марте объявили его в розыск).
По словам Зеленского, кум Путина скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Украинскую военную форму он надел сам, чтобы "замаскироваться", сказал Зеленский. Президент предлагает обменять его на пленных украинских военнослужащих. В Кремле в ответ заявили, что Медведчук не является гражданином России, а также что якобы неизвестна его позиция относительно возможного обмена.