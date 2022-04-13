"Он всегда выступал за мир и диалог". Марченко записала видеообращения к Зеленскому и Эрдогану

"Прошу вас предпринять все необходимые действия для немедленного освобождения моего мужа Виктора Медведчука, которого незаконно удерживает СБУ. Виктор Владимирович не нарушал никаких законов Украины и не покидал ее территорию. Он всегда выступал за мир и диалог, согласие в Украине. И вам, господин президент, это очень хорошо известно. Нет никаких сомнений в том, что моего мужа преследуют по политическим мотивам вопреки законам Украины и нормам международного права. Его жизнь должна быть вне опасности. Я жду вашего ответа", – сказала Марченко.
Телеведущая также записала еще одно обращение – к президенту Турции Реджепу Эрдогану. Для этого она покрыла голову платком.
В видео Марченко заявила, что Медведчука задержали по личному указанию Зеленского.
"12 апреля мой муж был незаконно задержан СБУ по личному указанию Зеленского и сейчас незаконно удерживается в неизвестном месте в качестве заложника. Ранее моего мужа пытались осудить на политическом процессе. Мой муж никаких законов не нарушал. Все, что происходило и происходит с моим мужем, полностью противоречит правовым основам Украинского государства и нормам международного права. Насильственное удержание моего мужа я считаю проявлением терроризма", – сказала она.
Телеведущая назвала Эрдогана другом Украины и России и подчеркнула, что боится за жизнь Медведчука.
Марченко призвала турецкого президента использовать свое влияние для "спасения и освобождения" ее мужа.
Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука.
В СБУ уточнили: задержание стало результатом многоуровневой спецоперации (Медведчук, который находился под домашним арестом, пропал после начала вторжения РФ в Украину 24 февраля, украинские правоохранители в марте объявили его в розыск).
По словам Зеленского, кум президента РФ Владимира Путина Медведчук скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Украинскую военную форму он надел сам, чтобы "замаскироваться", сказал Зеленский. Президент предлагает обменять его на пленных украинских военнослужащих. В Кремле в ответ заявили, что Медведчук не является гражданином России, а также что якобы неизвестна его позиция относительно возможного обмена.
Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.
Он находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года (решение о смягчении меры пресечения принял Печерский райсуд Киева, пишет "Украинская правда").
21 февраля 2022 года к дому Медведчука в Киеве, в котором нардеп должен находиться под домашним арестом по решению суда до 10 марта 2022 года, прибыло большое количество полиции и титушек. Журналист Bihus.info Денис Бигус написал о том, что "есть ощущение, что главный ожидатель "русского мира" съ...бывает".
27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что кум Путина Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте". Она не исключала объявление Медведчука в розыск.
4 марта суд во Львове дал разрешение на задержание Медведчука, из определения следует, что со 2 марта он был объявлен в розыск, отмечала "Украинская правда".