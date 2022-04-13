"Он всегда выступал за мир и диалог". Марченко записала видеообращения к Зеленскому и Эрдогану

В обращении к Эрдогану телеведущая заявила, что Медведчука задержали по личному указанию Зеленского Скриншот: Оксана Марченко / YouTube

"Прошу вас предпринять все необходимые действия для немедленного освобождения моего мужа Виктора Медведчука, которого незаконно удерживает СБУ. Виктор Владимирович не нарушал никаких законов Украины и не покидал ее территорию. Он всегда выступал за мир и диалог, согласие в Украине. И вам, господин президент, это очень хорошо известно. Нет никаких сомнений в том, что моего мужа преследуют по политическим мотивам вопреки законам Украины и нормам международного права. Его жизнь должна быть вне опасности. Я жду вашего ответа", – сказала Марченко.

Телеведущая также записала еще одно обращение – к президенту Турции Реджепу Эрдогану. Для этого она покрыла голову платком.

В видео Марченко заявила, что Медведчука задержали по личному указанию Зеленского.

"12 апреля мой муж был незаконно задержан СБУ по личному указанию Зеленского и сейчас незаконно удерживается в неизвестном месте в качестве заложника. Ранее моего мужа пытались осудить на политическом процессе. Мой муж никаких законов не нарушал. Все, что происходило и происходит с моим мужем, полностью противоречит правовым основам Украинского государства и нормам международного права. Насильственное удержание моего мужа я считаю проявлением терроризма", – сказала она.

Телеведущая назвала Эрдогана другом Украины и России и подчеркнула, что боится за жизнь Медведчука.

Марченко призвала турецкого президента использовать свое влияние для "спасения и освобождения" ее мужа.

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука.



В СБУ уточнили: задержание стало результатом многоуровневой спецоперации (Медведчук, который находился под домашним арестом, пропал после начала вторжения РФ в Украину 24 февраля, украинские правоохранители в марте объявили его в розыск).



По словам Зеленского, кум президента РФ Владимира Путина Медведчук скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Украинскую военную форму он надел сам, чтобы "замаскироваться", сказал Зеленский. Президент предлагает обменять его на пленных украинских военнослужащих. В Кремле в ответ заявили, что Медведчук не является гражданином России, а также что якобы неизвестна его позиция относительно возможного обмена.