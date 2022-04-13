Зеленский – насильникам из РФ: Пусть Медведчук будет для вас как пример. Достанем каждого

Зеленский: Даже бывший олигарх не спасся. Что уж говорить о гораздо более простых преступниках из русской глубинки Фото: president.gov.ua

Текст обращения приводит сайт главы государства.

"Появляется все больше свидетельств и других официальных данных следствия об ужасных преступлениях оккупантов в тех районах, куда они смогли, к сожалению, зайти. О бесчеловечной жестокости русских военных по отношению к женщинам, к детям. О многочисленных изнасилованиях. Не все серийные насильники доходили до такой степени жестокости, до которой дошли русские солдаты. Безусловно, мы установим полную правду обо всех этих извергах. Сколько бы времени и усилий для этого не понадобилось, мы найдем всех", – сказал Зеленский.

Он упомянул о задержании нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

"Пусть Медведчук вам будет как показательный пример, – обратился президент к насильникам-оккупантам. – Даже бывший олигарх не спасся. Что уж говорить о гораздо более простых преступниках из русской глубинки. Достанем каждого".

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