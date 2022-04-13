Зеленский – насильникам из РФ: Пусть Медведчук будет для вас как пример. Достанем каждого

Текст обращения приводит сайт главы государства.
"Появляется все больше свидетельств и других официальных данных следствия об ужасных преступлениях оккупантов в тех районах, куда они смогли, к сожалению, зайти. О бесчеловечной жестокости русских военных по отношению к женщинам, к детям. О многочисленных изнасилованиях. Не все серийные насильники доходили до такой степени жестокости, до которой дошли русские солдаты. Безусловно, мы установим полную правду обо всех этих извергах. Сколько бы времени и усилий для этого не понадобилось, мы найдем всех", – сказал Зеленский.
Он упомянул о задержании нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.
"Пусть Медведчук вам будет как показательный пример, – обратился президент к насильникам-оккупантам. – Даже бывший олигарх не спасся. Что уж говорить о гораздо более простых преступниках из русской глубинки. Достанем каждого".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала вторжения российских войск Офис омбудсмена получает жалобы с информацией о половых преступлениях россиян на оккупированных украинских территориях. О половых преступлениях российской армии против мирного населения на тот момент оккупированных населенных пунктов Киевской области сообщали 17 марта в Офисе президента Украины.
По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, среди изнасилованных жителей Киевской области есть дети, в том числе 14-летняя девочка, которая после насилия забеременела. Зеленский среди пострадавших от таких действий оккупантов называл даже младенца.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта сообщила о первом подозрении оккупанту за изнасилование в Украине. Всего, по ее словам, зарегистрировано около 5 тыс. военных преступлений РФ.
Правозащитная организация Human Rights Watch 3 апреля обнародовала информацию о ряде преступлений российской армии на оккупированных территориях, факты изнасилования подтвердились.
Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.