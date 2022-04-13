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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский – насильникам из РФ: Пусть Медведчук будет для вас как пример. Достанем каждого

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Зеленский: Даже бывший олигарх не спасся. Что уж говорить о гораздо более простых преступниках из русской глубинки
Зеленский: Даже бывший олигарх не спасся. Что уж говорить о гораздо более простых преступниках из русской глубинки
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении вечером 12 апреля пообещал, что Украина установит личности российских оккупантов, которые насиловали украинских женщин и детей в ходе полномасштабного вторжения на территорию страны в начале 2022 года.

Текст обращения приводит сайт главы государства. 

"Появляется все больше свидетельств и других официальных данных следствия об ужасных преступлениях оккупантов в тех районах, куда они смогли, к сожалению, зайти. О бесчеловечной жестокости русских военных по отношению к женщинам, к детям. О многочисленных изнасилованиях. Не все серийные насильники доходили до такой степени жестокости, до которой дошли русские солдаты. Безусловно, мы установим полную правду обо всех этих извергах. Сколько бы времени и усилий для этого не понадобилось, мы найдем всех", – сказал Зеленский. 

Он упомянул о задержании нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. 

"Пусть Медведчук вам будет как показательный пример, – обратился президент к насильникам-оккупантам. – Даже бывший олигарх не спасся. Что уж говорить о гораздо более простых преступниках из русской глубинки. Достанем каждого". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала вторжения российских войск Офис омбудсмена получает жалобы с информацией о половых преступлениях россиян на оккупированных украинских территориях. О половых преступлениях российской армии против мирного населения на тот момент оккупированных населенных пунктов Киевской области сообщали 17 марта в Офисе президента Украины.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, среди изнасилованных жителей Киевской области есть дети, в том числе 14-летняя девочка, которая после насилия забеременела. Зеленский среди пострадавших от таких действий оккупантов называл даже младенца

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта сообщила о первом подозрении оккупанту за изнасилование в Украине. Всего, по ее словам, зарегистрировано около 5 тыс. военных преступлений РФ.

Правозащитная организация Human Rights Watch 3 апреля обнародовала информацию о ряде преступлений российской армии на оккупированных территориях, факты изнасилования подтвердились.

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: изнасилование, Владимир Зеленский, война России против Украины, российские военные, российские оккупанты
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