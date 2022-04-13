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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жены призывают российских оккупантов насиловать украинок – перехват СБУ

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В перехваченных разговорах СБУ жены рекомендуют оккупантам предохраняться
В перехваченных разговорах СБУ жены рекомендуют оккупантам предохраняться
Фото: pixabay.com

Перехваты разговоров свидетельствуют, что жены разрешают российским оккупантам насиловать украинских женщин. Об этом 12 апреля в Facebook проинформировала Служба безопасности Украины.

"Жены российских захватчиков призывают своих мужей насиловать украинских женщин. Этот шокирующий перехват СБУ отражает моральные ценности не только оккупантов, но и их близких и родных, 80% которых сейчас поддерживают войну в Украине", – говорится в сообщении.

На записи, которую опубликовала спецслужба, россиянка говорит своему мужу: "Ты давай, там, украинских баб насилуй и мне ни о чем не говори. Понятно? Хи-хи... Разрешаю. Только предохраняйся там".

В СБУ подчеркнули, что "какие-либо дополнительные комментарии здесь излишни".

"Работаем на победу, чтобы как можно скорее выгнать эту нечисть из Украины", – заявили в украинском ведомстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала вторжения российских войск Офис омбудсмена Украины получает жалобы с информацией о половых преступлениях россиян на оккупированных украинских территориях. О таких преступлениях российской армии в ходе оккупации Киевской области сообщали 17 марта в Офисе президента Украины.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта сообщила о первом подозрении оккупанту за изнасилование в Украине. Всего, по ее словам, зарегистрировано около 5 тыс. военных преступлений РФ.

Правозащитная организация Human Rights Watch 3 апреля обнародовала информацию о ряде преступлений российской армии на оккупированных территориях, факты изнасилований подтвердились.

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.

По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, в подвале одного из домов в Буче Киевской области оккупанты систематически насиловали около 25 девушек и женщин в возрасте от 14 до 24 лет. Девять из них беременны.

Теги: Россия, СБУ, война, военные, оккупация, изнасилование, вторжение, война России против Украины, женщины, Служба безопасности Украины, войска, российские военные, российские оккупанты
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