Жены призывают российских оккупантов насиловать украинок – перехват СБУ

"Жены российских захватчиков призывают своих мужей насиловать украинских женщин. Этот шокирующий перехват СБУ отражает моральные ценности не только оккупантов, но и их близких и родных, 80% которых сейчас поддерживают войну в Украине", – говорится в сообщении.

На записи, которую опубликовала спецслужба, россиянка говорит своему мужу: "Ты давай, там, украинских баб насилуй и мне ни о чем не говори. Понятно? Хи-хи... Разрешаю. Только предохраняйся там".

В СБУ подчеркнули, что "какие-либо дополнительные комментарии здесь излишни".

"Работаем на победу, чтобы как можно скорее выгнать эту нечисть из Украины", – заявили в украинском ведомстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)