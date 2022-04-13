Жены призывают российских оккупантов насиловать украинок – перехват СБУ

"Жены российских захватчиков призывают своих мужей насиловать украинских женщин. Этот шокирующий перехват СБУ отражает моральные ценности не только оккупантов, но и их близких и родных, 80% которых сейчас поддерживают войну в Украине", – говорится в сообщении.
На записи, которую опубликовала спецслужба, россиянка говорит своему мужу: "Ты давай, там, украинских баб насилуй и мне ни о чем не говори. Понятно? Хи-хи... Разрешаю. Только предохраняйся там".
В СБУ подчеркнули, что "какие-либо дополнительные комментарии здесь излишни".
"Работаем на победу, чтобы как можно скорее выгнать эту нечисть из Украины", – заявили в украинском ведомстве.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала вторжения российских войск Офис омбудсмена Украины получает жалобы с информацией о половых преступлениях россиян на оккупированных украинских территориях. О таких преступлениях российской армии в ходе оккупации Киевской области сообщали 17 марта в Офисе президента Украины.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта сообщила о первом подозрении оккупанту за изнасилование в Украине. Всего, по ее словам, зарегистрировано около 5 тыс. военных преступлений РФ.
Правозащитная организация Human Rights Watch 3 апреля обнародовала информацию о ряде преступлений российской армии на оккупированных территориях, факты изнасилований подтвердились.
Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.
По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, в подвале одного из домов в Буче Киевской области оккупанты систематически насиловали около 25 девушек и женщин в возрасте от 14 до 24 лет. Девять из них беременны.