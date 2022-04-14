Журналистка Даниленко о жене Медведчука: Эта тупая баба молчала, когда Путин превращал в руины Мариуполь. Будьте прокляты, что привели войну

13 апреля Марченко в YouTube разместила видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Турции Реджепу Эрдогану, в котором потребовала освобождения мужа.
Даниленко в ответ напомнила жене Медведчука, что когда РФ напала на Украину, она обращение к президенту России не записала.
"Эта тупая бездушная баба с просыпанными кокаином мозгами ни к кому не обратилась, когда большинство украинских женщин простились со своими мужчинами, не зная, смогут ли их обнять еще хоть раз в жизни. Она молчала, когда ее кум Путин насиловал Украину словесно, а его черти – физически. Она молчала, когда Путин превращал в руины Мариуполь, Харьков, Чернигов, Киевщину. Она молчала, когда путинские солдаты стреляли по мирным митингам в Новой Каховке, Славутиче, Херсоне. Она молчала, зная, что мальчики моложе ее у...банского сына бьются за Мариуполь, не имея возможности напиться воды и перевязать раны. Она молчала, когда путинская чертовщина держала в заложниках женщин и детей и расстреливала колонны с беженцами. Она молчала, когда дикари из российского мухосранска уродовали людям дома просто ради развлечения", – написала журналистка.
Даниленко подчеркнула, что Марченко и Медведчук в том числе причастны к тому, что Россия напала на Украину.
"Ты хоть пожирай теперь святые мощи и намотай на голову хоть 100 платков, нет ни тебе, ни твоим детям, ни тем более Медведчуку никакого прощения. Ни христианского, ни человеческого. Будьте прокляты за то, что привели сюда войну. Никакая живая душа не будет жалеть вас, когда придет справедливая расплата", – заявила Даниленко.
Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах, его подозревают в том числе в госизмене и пособничестве терроризму. Он должен был находиться под домашним арестом до 10 марта 2022 года.
21 февраля к его дому прибыло большое количество полиции и титушек. Журналист Bihus.info Денис Бигус написал о том, что "есть ощущение, что главный ожидатель "русского мира" съ...бывает".
27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте".
4 марта суд во Львове дал разрешение на задержание Медведчука, из определения следовало, что со 2 марта он объявлен в розыск.
Вечером 12 апреля Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. В СБУ уточнили: задержание стало результатом многоуровневой спецоперации.
По словам Зеленского, кум Путина скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Украинскую военную форму он надел сам, чтобы "замаскироваться", сказал Зеленский. Президент предлагает обменять его на пленных украинских военнослужащих. В Кремле в ответ заявили, что Медведчук не является гражданином России, а также что якобы неизвестна его позиция относительно возможного обмена.