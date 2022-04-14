Журналистка Даниленко о жене Медведчука: Эта тупая баба молчала, когда Путин превращал в руины Мариуполь. Будьте прокляты, что привели войну

13 апреля Марченко в YouTube разместила видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Турции Реджепу Эрдогану, в котором потребовала освобождения мужа.

Даниленко в ответ напомнила жене Медведчука, что когда РФ напала на Украину, она обращение к президенту России не записала.

"Эта тупая бездушная баба с просыпанными кокаином мозгами ни к кому не обратилась, когда большинство украинских женщин простились со своими мужчинами, не зная, смогут ли их обнять еще хоть раз в жизни. Она молчала, когда ее кум Путин насиловал Украину словесно, а его черти – физически. Она молчала, когда Путин превращал в руины Мариуполь, Харьков, Чернигов, Киевщину. Она молчала, когда путинские солдаты стреляли по мирным митингам в Новой Каховке, Славутиче, Херсоне. Она молчала, зная, что мальчики моложе ее у...банского сына бьются за Мариуполь, не имея возможности напиться воды и перевязать раны. Она молчала, когда путинская чертовщина держала в заложниках женщин и детей и расстреливала колонны с беженцами. Она молчала, когда дикари из российского мухосранска уродовали людям дома просто ради развлечения", – написала журналистка.

Даниленко подчеркнула, что Марченко и Медведчук в том числе причастны к тому, что Россия напала на Украину.

"Ты хоть пожирай теперь святые мощи и намотай на голову хоть 100 платков, нет ни тебе, ни твоим детям, ни тем более Медведчуку никакого прощения. Ни христианского, ни человеческого. Будьте прокляты за то, что привели сюда войну. Никакая живая душа не будет жалеть вас, когда придет справедливая расплата", – заявила Даниленко.