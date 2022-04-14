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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ГБР задержало главу фракции ОПЗЖ Мариупольского горсовета. Это бывший муж Поклонской

Клименко задержали на съемной квартире в Одессе и передали СБУ
Клименко задержали на съемной квартире в Одессе и передали СБУ
Фото: Владимир Клименко / Facebook

Государственное бюро расследований задержало главу фракции ОПЗЖ Мариупольского городского совета, который проводил антиукраинскую информационную кампанию. Об этом пресс-центр ГБР сообщил 14 апреля.

ГБР не называет имя депутата. Главой фракции ОПЗЖ в Мариупольском горсовете является Владимир Клименко. Правоохранители задержали его на съемной квартире в Одессе.

"Его проверили через полиграф и установили вероятную причастность к коллаборационной деятельности. В настоящее время депутат передан Службе безопасности Украины", – отметли в ГБР.

По информации следствия, Клименко – бывший муж экс-"прокурора" оккупированного Россией Крыма Натальи Поклонской.

Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua

"Этот "политик" прошел тернистый путь от человека [беглого президента Виктора ]Януковича, [нардепа от ОПЗЖ Виктора] Медведчука, [нардепа от ОПЗЖ Натальи] Королевской к руководителю Мариупольской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь". Он стал рупором Кремля на востоке, выступал за восстановление экономических завязей с Россией", – отметили в релизе.

В отношении депутата в суде рассматривается дело о посягательстве на территориальную целостность Украины.

В ГБР рассказали, что накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину фигурант на своей странице в Facebook написал призыв к свержению власти.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала войну против Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называет ее "спецоперацией".

Президент Украины Владимир Зеленский 20 марта ввел решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией. Речь о политсилах: "Оппозиционная платформа – За жизнь", Партия Шария, "Наши", Оппозиционный блок, "Левая оппозиция", Союз левых сил, "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, партия "Социалисты", Блок Владимира Сальдо.

Согласно указу деятельность этих партий прекращается на время военного положения с учетом прямой военной агрессии со стороны РФ.

Теги: Украина, Одесса, Мариуполь, Наталья Поклонская, следствие, правоохранители, расследование, Государственное бюро расследований, ОПЗЖ, ГБР
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