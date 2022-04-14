ГБР задержало главу фракции ОПЗЖ Мариупольского горсовета. Это бывший муж Поклонской

Клименко задержали на съемной квартире в Одессе и передали СБУ Фото: Владимир Клименко / Facebook

ГБР не называет имя депутата. Главой фракции ОПЗЖ в Мариупольском горсовете является Владимир Клименко. Правоохранители задержали его на съемной квартире в Одессе.

"Его проверили через полиграф и установили вероятную причастность к коллаборационной деятельности. В настоящее время депутат передан Службе безопасности Украины", – отметли в ГБР.

По информации следствия, Клименко – бывший муж экс-"прокурора" оккупированного Россией Крыма Натальи Поклонской.

Фото: dbr.gov.ua

"Этот "политик" прошел тернистый путь от человека [беглого президента Виктора ]Януковича, [нардепа от ОПЗЖ Виктора] Медведчука, [нардепа от ОПЗЖ Натальи] Королевской к руководителю Мариупольской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь". Он стал рупором Кремля на востоке, выступал за восстановление экономических завязей с Россией", – отметили в релизе.

В отношении депутата в суде рассматривается дело о посягательстве на территориальную целостность Украины.

В ГБР рассказали, что накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину фигурант на своей странице в Facebook написал призыв к свержению власти.

Война России против Украины. Главное (обновляется)