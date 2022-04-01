ГБР хочет национализировать имущество российских бизнесменов почти на 100 млн грн

Сотрудники ГБР обнаружили и изъяли на территории морского торгового порта в Одесской области имущество российских коммерсантов, следовавшее транзитом через Украину. Стоимость металлических заготовок и изделий составляет более 93 млн грн.

ГБР обратилось к руководителю военно-гражданской администрации Одесской области с инициативой принудительно изъять продукцию и передать ее на нужды Вооруженных сил Украины.

"Благодаря усилиям ГБР на нужды армии уже передано имущество агрессора на миллионы долларов, в том числе топливо, железнодорожные вагоны с продукцией, грузовики, строительные материалы и другие продукты, которые могут использоваться нашей армией в борьбе с российскими военными", – говорится в сообщении.