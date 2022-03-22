Бюро экономической безопасности Украины инициировало национализацию имущества РФ на 35 млн грн

"По результатам проверочных мероприятий на предприятиях, осуществляющих транспортировку горюче-смазочных материалов, в Мукачево Закарпатской области сотрудники БЭБ установили имущество одного из предприятий РФ. Речь идет о 29 вагонах – цистернах для транспортировки сжиженного газа общей стоимостью $1,16 млн (более 35 млн грн в эквиваленте)", – говорится в сообщении.
Информацию направили Фонду госимущества Украины. Сейчас, по информации БЭБ, продолжается национализация имущества.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
3 марта Верховная Рада приняла закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов.
15 марта глава правления "Укрзалізниці" Александр Камышин сообщил, что компания начинает национализацию находящихся в Украине российских вагонов.