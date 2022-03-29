Бюро экономической безопасности инициировало национализацию грузовиков для нужд ВСУ

"Обнаруженные грузовики вывозили товарно-материальные ценности в республику Беларусь во время военного положения. Примерная общая стоимость транспортных средств составляет около 9 млн грн", – рассказали в бюро.
Три грузовых автомобиля уже переданы Вооруженным силам Украины. Принимаются меры по изъятию четырех грузовиков.
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
3 марта Верховная Рада приняла закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов.