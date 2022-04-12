Россияне пытались вывести из Украины 10 своих судов, теперь они будут работать на экономику Украины – ГБР

"Восемь российских грузовых судов и два танкера находились в акватории порта Одесской области на профилактических ремонтных работах. Корабли были задействованы в логистических операциях РФ в акватории Черного моря и Дуная. Владельцы пытались незаконно вывести корабли из Украины, сменив флаг страны "прописки", – говорится в сообщении.

В бюро отметили, что "для минимизации обязательных платежей в госбюджет Украины суда были оценены в 160 млн грн", хотя эта сумма была занижена, по предварительным оценкам, в пять раз.

"10 изъятых кораблей страны-агрессора будут работать в интересах экономики нашего государства и Вооруженных сил Украины", – подчеркнули в ведомстве.

По данным ведомства, общая стоимость объектов превышает 1 млрд грн.

На фото, которые опубликовали в ГБР, показаны, в частности, суда с названиями "Волго Балт 193", "Волго Балт 225", "Омский 6", Nika Spirit, "Навиджер-2".