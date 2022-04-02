"Понизил себя до рядового". ГБР сообщило о попытке генерала СБУ незаконно выехать из Украины

"В условиях военного положения генерал-майор использовал поддельные документы, чтобы попасть в Венгрию через [автомобильный] пункт пропуска "Тиса" в Закарпатье. В частности, он предоставил фальшивую справку о якобы непригодности к воинской службе и "понизил" себя в звании до рядового", – говорится в сообщении.
ГБР уведомило об открытии по данному факту уголовного производства по ч. 4 ст. 358 (совершенные служебным лицом подделка, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.
Судя по фото, опубликованным бюро, генерал пытался выехать из Украины на автомобиле
Фамилию задержанного ГБР не указало, однако в Facebook юрист, основатель организации StateWatch Александр Леменов написал, что речь идет о Леониде Пяте, который работал в департаменте "Т" СБУ (защита национальной государственности) во время президентства ныне беглого Виктора Януковича.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В связи с войной против России выезд мужчин с территории Украины ограничен.