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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Понизил себя до рядового". ГБР сообщило о попытке генерала СБУ незаконно выехать из Украины

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Офицера запаса задержали в автомобильном пункте пропуска
Офицера запаса задержали в автомобильном пункте пропуска
Фото: dbr.gov.ua

Генерала Службы безопасности Украины в запасе задержали при попытке незаконно выехать из страны, проинформировало 1 апреля в Facebook Государственное бюро расследований (ГБР).

"В условиях военного положения генерал-майор использовал поддельные документы, чтобы попасть в Венгрию через [автомобильный] пункт пропуска "Тиса" в Закарпатье. В частности, он предоставил фальшивую справку о якобы непригодности к воинской службе и "понизил" себя в звании до рядового", – говорится в сообщении.

ГБР уведомило об открытии по данному факту уголовного производства по ч. 4 ст. 358 (совершенные служебным лицом подделка, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.

Судя по фото, опубликованным бюро, генерал пытался выехать из Украины на автомобиле

https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/posts/2130722753750020

Фамилию задержанного ГБР не указало, однако в Facebook юрист, основатель организации StateWatch Александр Леменов написал, что речь идет о Леониде Пяте, который работал в департаменте "Т" СБУ (защита национальной государственности) во время президентства ныне беглого Виктора Януковича.

https://www.facebook.com/o.lemenov/posts/5322597987791728

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В связи с войной против России выезд мужчин с территории Украины ограничен.

Теги: СБУ, Закарпатье, война, Венгрия, граница, расследование, Государственное бюро расследований, война России против Украины, документы, Александр Леменов, уголовное производство, автомобиль, подделка, мужчины, ГБР
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