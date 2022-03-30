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30 марта, 2022
 
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"Как будто мы специально рожали троих под войну". Жена Анатолия Анатолича ответила хейтерам, которые осудили отъезд ведущего за границу

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Анатолий Анатолич и Юлия Бойко воспитывают троих детей
Анатолий Анатолич и Юлия Бойко воспитывают троих детей
Фото: yulattt / Instagram

Жена украинского ведущего Анатолия Анатолича, бизнесвумен Юлия Бойко 30 марта в Instagram ответила хейтерам, которые осудили отъезд ее мужа – многодетного отца – за границу вместе с семьей.

"Расстроена комментариями людей, которые недовольны, что мы уехали всей семьей. Самое интересное, что на странице мужа почти большая часть  фейковые страницы с 10 подписчиками, специально разжигающие ненависть, а наши поддерживают это зло. Комментируют. Лайкают. Расстроена, – написала она. – Одной с детьми и тремя бабушками уехать было просто нереально и очень непросто. Блокпосты. Проверки. Досмотры вещей. А если что-то с колесом на дороге? А если не успею до комендантского часа? А если начнет бомбить? А на границе стоять? А ехать 1000 км за рулем, не останавливаясь? А в это время восьмимесячный малыш то спать, то есть, то переодеть, то успокоить. Как будто бы мы специально рожали троих под войну, чтобы уехать. Мы были почти последние, кто выехал и выехал из-за детей".

Юлия Бойко также рассказала о жизни детей во Франции. 

"Вот уже несколько дней радуюсь детям. Они ходят в школу. Их жизнь нормализовалась", – написала она. 

Супруга ведущего призналась, что сама она несколько дней не меняла одежду.

"Хожу в худи. У меня их три. Волосы давно не распускала. Ногти отросли, но я их не срезаю. Считаю по ним дни войн", – сообщила она. 

Контекст:

Анатолий Анатолич и Юлия Бойко поженились в 2010 году. Супруга ведущего– основательница продюсерской компании Yula Company и школы коммуникаций PRaktika. Пара воспитывает двух дочерей – Алису (2011) и Лолиту (2013). 20 июля 2021 года у них родился сын Нил.

25 марта ведущий сообщил, что вместе с семьей переехал во Францию

Теги: Франция, война России против Украины, Анатолий Анатолич, Юлия Бойко, ведущий, хейтеры
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