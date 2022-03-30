"Как будто мы специально рожали троих под войну". Жена Анатолия Анатолича ответила хейтерам, которые осудили отъезд ведущего за границу

"Расстроена комментариями людей, которые недовольны, что мы уехали всей семьей. Самое интересное, что на странице мужа почти большая часть – фейковые страницы с 10 подписчиками, специально разжигающие ненависть, а наши поддерживают это зло. Комментируют. Лайкают. Расстроена, – написала она. – Одной с детьми и тремя бабушками уехать было просто нереально и очень непросто. Блокпосты. Проверки. Досмотры вещей. А если что-то с колесом на дороге? А если не успею до комендантского часа? А если начнет бомбить? А на границе стоять? А ехать 1000 км за рулем, не останавливаясь? А в это время восьмимесячный малыш то спать, то есть, то переодеть, то успокоить. Как будто бы мы специально рожали троих под войну, чтобы уехать. Мы были почти последние, кто выехал и выехал из-за детей".

Юлия Бойко также рассказала о жизни детей во Франции.

"Вот уже несколько дней радуюсь детям. Они ходят в школу. Их жизнь нормализовалась", – написала она.

Супруга ведущего призналась, что сама она несколько дней не меняла одежду.

"Хожу в худи. У меня их три. Волосы давно не распускала. Ногти отросли, но я их не срезаю. Считаю по ним дни войн", – сообщила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЮЛА (@yulattt)