Бульвар Шоубиз
 
14 апреля, 2022
 
Новости

Невестка Марченко пригрозила "тройным бумерангом" после задержания Медведчука

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Невестка Марченко публично поддержала ее
Невестка Марченко публично поддержала ее
Фото: 90_katerina_60 / Instagram

Невестка телеведущей Оксаны Марченко – жены кума президента РФ Владимира Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", нардепа Виктора Медведчука – Екатерина 13 апреля разместила в Instagram Stories черно-белое селфи со своим сыном.

"Все, что вы желаете мне и моему сыну, моему мужу и в принципе моей семье, вернется вам тройным бумерангом!" – написала она.


Фото: 90_katerina_60 / Instagram

Фото: 90_katerina_60 / Instagram

Также невестка Марченко поделилась в Stories видеообращением своей свекрови к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Контекст:

Богдан Марченко женился на Екатерине 10 октября 2020 года. Он сын Оксаны Марченко от первого брака с бизнесменом Юрием Коржом, носит фамилию матери. О рождении у Оксаны Марченко внука стало известно 27 марта 2021 года. Новорожденного, который появился на свет 26 марта, назвали Виктором, в честь Медведчука.

Нардеп фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.

Он находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года.

21 февраля 2022 года к дому Медведчука в Киеве, в котором нардеп должен находиться под домашним арестом по решению суда, прибыло большое количество полиции и титушек. Журналист Bihus.info Денис Бигус написал о том, что "есть ощущение, что главный ожидатель "русского мира" съ...бывает".

27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте". Она не исключала объявление Медведчука в розыск.

4 марта суд во Львове дал разрешение на задержание Медведчука, из определения следует, что со 2 марта он был объявлен в розыск, отмечала "Украинская правда".

Вечером 12 апреля Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. По словам Зеленского, кум Путина скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины

Марченко опубликовала 13 апреля в YouTube видеообращение к Зеленскому и Эрдогану. Она заявила, что Медведчука задержали по личному указанию Зеленского. От президента Украины Марченко потребовала освобождения ее мужа.

Теги: Виктор Медведчук, Оксана Марченко, Екатерина Марченко, Богдан Марченко, нардеп
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