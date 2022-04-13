"У Медведчука было две жены?", "Кто эта мадам?". В сети обсуждают изменения во внешности Марченко

"Черт, кто эта мадам?! И почему она так тупо лжет, что именно она и есть кума Путина?! Я требую от Реджепа Эрдогана немедленно ввести войска в YouTube Оксаны Марченко, чтобы установить, где находятся Медведчук и его жена, и что это за разрисованная мошенница, выдающая себя за Оксану, хотя прекрасно видно, что это какая-то самозванка! Сравните фото настоящей "паломницы" и этой ряженой курвы", – написал журналист Богдан Кутепов.
"У Медведчука что, было две жены по имени Оксана Марченко?" – поинтересовался Дмитрий Бунецкий.
"Оксана, а почему вы покинули Украину 18 февраля и не навещаете мужа? Что-то случилось?" – спросил Денис Казанский.
Украинский певец Иван Марунич сравнил Марченко с главной героиней сериала "Не родись красивой" Катей Пушкаревой.
"Скоро на Netflix", – написал он.
"Если бы вы не написали, что это Марченко, хрен бы я ее узнала", – призналась журналистка Соня Кошкина.
Марченко опубликовала 13 апреля в YouTube видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором требует освобождения ее мужа, а также к президенту Турции Реджепу Эрдогану, в котором заявила, что Медведчука задержали по личному указанию Зеленского.
Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.
Он находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года (решение о смягчении меры пресечения принял Печерский райсуд Киева, пишет "Украинская правда").
21 февраля 2022 года к дому Медведчука в Киеве, в котором нардеп должен находиться под домашним арестом по решению суда до 10 марта 2022 года, прибыло большое количество полиции и титушек. Журналист Bihus.info Денис Бигус написал о том, что "есть ощущение, что главный ожидатель "русского мира" съ...бывает".
27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что кум Путина Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте". Она не исключала объявление Медведчука в розыск.
4 марта суд во Львове дал разрешение на задержание Медведчука, из определения следует, что со 2 марта он был объявлен в розыск, отмечала "Украинская правда".