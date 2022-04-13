"У Медведчука было две жены?", "Кто эта мадам?". В сети обсуждают изменения во внешности Марченко

По мнению пользователей соцсети, Марченко выглядит не так, как раньше Фото: oksana.marchenko.official / Instagram

"Черт, кто эта мадам?! И почему она так тупо лжет, что именно она и есть кума Путина?! Я требую от Реджепа Эрдогана немедленно ввести войска в YouTube Оксаны Марченко, чтобы установить, где находятся Медведчук и его жена, и что это за разрисованная мошенница, выдающая себя за Оксану, хотя прекрасно видно, что это какая-то самозванка! Сравните фото настоящей "паломницы" и этой ряженой курвы", – написал журналист Богдан Кутепов.

"У Медведчука что, было две жены по имени Оксана Марченко?" – поинтересовался Дмитрий Бунецкий.

"Оксана, а почему вы покинули Украину 18 февраля и не навещаете мужа? Что-то случилось?" – спросил Денис Казанский.

Украинский певец Иван Марунич сравнил Марченко с главной героиней сериала "Не родись красивой" Катей Пушкаревой.

"Скоро на Netflix", – написал он.

"Если бы вы не написали, что это Марченко, хрен бы я ее узнала", – призналась журналистка Соня Кошкина.