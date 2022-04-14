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14 апреля, 2022
 
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"Никто ничего никуда не вывозил!" Каминская заступилась за бывшего мужа перед хейтерами

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Каминская посвятила пост экс-супругу
Каминская посвятила пост экс-супругу
Фото: babaslavka / Instagram

Украинская певица Слава Каминская 13 апреля в Instagram опубликовала пост, в котором показала чеки денежных переводов на нужды Украины и, в частности, ВСУ со счетов ее бывшего мужа, пластического хирурга Эдгара Каминского, и его клиники.

Каминская заявила, что в сообщениях, адресованных ей, высказывают критику в адрес ее экс-супруга. 

"Уважаемые диванные "патриоты" и т. д, хватит мне писать чушь и клеветать фамилию нашей семьи! Несправедливость бесит. Прям "пир во время чумы"! Кому война, а кому и конкурентов, почему бы и не сбрить, опираясь на псевдопатриотизм.", – написала она.

Певица отметила, что Каминский помогает стране.

"Так вот, никто ничего никуда не вывозил! Охрана, отмена... Каждый помогает, как может, уж извините... Я думала, нужен хлеб, а оказалось – зрелища", – написала она.

Каминский не сообщал о пересечении границы Украины после войны. В Instagram он призывал не критиковать соотечественников, выехавших за границу.

"Если некоторые люди и далее будут писать и говорить: "Раз ты покинул Украину, мы тебя больше никогда здесь не ждем", тогда еще долго будет продолжаться война. К сожалению, сейчас многих украинцев не интересует, все ли хорошо у соотечественников, жив ли ты и здоров... Главное – чтобы не уехал из Украины", – писал Каминский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Брак Каминских продолжался с 2014-го по 2019 год. У пары есть двое детей: сын Леонард и дочь Лаура.

После начала российско-украинской войны Каминская эвакуировалась в Нидерланды с детьми и мамой.

Теги: война, клевета, украинцы, война России против Украины, Эдгар Каминский, Слава Каминская, певица, хейтеры
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