"Никто ничего никуда не вывозил!" Каминская заступилась за бывшего мужа перед хейтерами

Каминская заявила, что в сообщениях, адресованных ей, высказывают критику в адрес ее экс-супруга.

"Уважаемые диванные "патриоты" и т. д, хватит мне писать чушь и клеветать фамилию нашей семьи! Несправедливость бесит. Прям "пир во время чумы"! Кому война, а кому и конкурентов, почему бы и не сбрить, опираясь на псевдопатриотизм.", – написала она.

Певица отметила, что Каминский помогает стране.

"Так вот, никто ничего никуда не вывозил! Охрана, отмена... Каждый помогает, как может, уж извините... Я думала, нужен хлеб, а оказалось – зрелища", – написала она.

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Каминский не сообщал о пересечении границы Украины после войны. В Instagram он призывал не критиковать соотечественников, выехавших за границу.

"Если некоторые люди и далее будут писать и говорить: "Раз ты покинул Украину, мы тебя больше никогда здесь не ждем", тогда еще долго будет продолжаться война. К сожалению, сейчас многих украинцев не интересует, все ли хорошо у соотечественников, жив ли ты и здоров... Главное – чтобы не уехал из Украины", – писал Каминский.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)